Inter, Vidal verso il Flamengo. Skriniar: rialzo Psg

Milano, 3 luglio 2022 - Arturo Vidal è vicino al ritorno in Sudamerica. Dal Brasile si parla di una trattativa avanzata tra il cileno e il Flamengo, con tanto di una possibile presenza a Rio de Janeiro di Vidal già per la prossima settimana. Si muove anche il Psg per Skriniar, pronto un ulteriore rialzo per convincere l'Inter.

Vidal con contratto di 18 mesi



Duello Boca Juniors-Flamengo per Arturo Vidal. Il cileno espresse parole chiare in inverno sulla sua volontà di approdare in Brasile ma il club carioca non ha affondato il colpo a giugno, così il Boca Juniors ha provato a inserirsi e sembrava che la trattativa fosse in dirittura d'arrivo. Ma proprio la concorrenza del club di Buenos Aires deve aver messo pressione al Flamengo che nelle ultime ore ha ripreso i fili della trattativa. Per Globo Esporte la fumata bianca è cosa fatta con un contratto di 18 mesi. Vidal sarebbe atteso in Brasile già la prossima settimana.

Rialzo Psg per Skriniar



Intanto il Paris Saint Germain sarebbe pronto ad alzare l'offerta per Milan Skriniar. Serve arrivare almeno a 70 milioni e la terza proposta potrebbe essere quella più affine alle volontà nerazzurre. Da 70 in su si potrà iniziare a trattare seriamente con l'Inter e quel momento appare vicino. Poi verranno inseriti bonus e quanto altro per alzare la cifra ma la base è chiara. La sensazione è che il Psg non mollerà la presa e Marotta, alla fine, farà una plusvalenza per ragioni di bilancio. Una volta incassata una buona cifra l'amministratore delegato andrà poi a chiudere per Gleison Bremer per circa 35 milioni di euro. Attenzione però, perché dalla Premier League si registrano movimenti del Manchester United per De Vrij e se Marotta dovesse portare a termine una seconda cessione in difesa si andrebbe su Milenkovic della Fiorentina.

Leggi anche - Lazio, tutto su Vicario