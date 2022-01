Salerno, 21 gennaio 2022 - Napoli-Salernitana resta a forte rischio rinvio. Il club granata, colpito duramente dal Covid-19, ha annunciato che due giocatori fra quelli contagiati in questi giorni sono ufficialmente guariti, ma che al contempo un nuovo calciatore è risultato positivo all’ultimo giro di tamponi effettuato. “L’U.S. Salernitana 1919 - si legge comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. La società comunica inoltre che due calciatori si sono negativizzati". Il conto totale dei giocatori positivi è quindi di otto. Il che significa che, protocollo alla mano, allo stato attuale delle cose la squadra di Stefano Colantuono potrebbe scendere in campo alla stadio Maradona per il match fissato per domenica alle 15. Nuovi test sono in programma nella mattinata di domani: se i calciatori contagiati dovessero salire a nove, allora lo scenario cambierebbe nuovamente, l'Asl sarebbe autorizzata a intervenire e la gara non si giocherebbe come da calendario.

Venezia ok

Nessun dubbio invece sulla disputa di Inter-Venezia di domani alle 18. Il club veneto è regolarmente partito per Milano. "Siamo una società che rispetta le regole e il campionato, e i nostri giocatori sani sono pronti a lottare e a dare il meglio. La squadra che schiereremo è forte ed è pronta a rappresentare il Venezia Fc come i leoni che siamo - le parole del presidente Duncan Niederauer - Sono cinque i positivi nel gruppo squadra e dagli ultimi test non sono emerse altre positività. A partire da questa sera, dopo aver completato i test ieri e ancora questa mattina, possiamo affermare quanto segue mentre ci prepariamo per la partita in programma domani contro l'Inter. In linea con il mandato della Lega, abbiamo presentato una lista di 25 giocatori per la partita entro la scadenza di mezzogiorno di oggi. Dei 25 giocatori in questa lista, 5 risultavano positivi nel momento in cui l'abbiamo presentata. In precedenza erano stati isolati dalla squadra e ovviamente non accompagneranno il team a Milano. Coloro che si recheranno a Milano in questo momento sono tutti risultati negativi nelle ultime 24 ore, e stasera verranno testati nuovamente come previsto dal regolamento".



FRANCESCO BOCCHINI