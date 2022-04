Inter-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv

Milano, 22 aprile 2022 - Primo spartiacque determinante nella lotta Scudetto che coinvolge Inter e Milan. Incrocio pericoloso tra Milano e Roma per le due pretendenti al tricolore, con l'Inter che ospita la Roma dell'ex Mourinho e il Milan che fa visita alla Lazio di Sarri. Scenderà in campo prima la squadra di Simone Inzaghi che avrà poi mercoledì il secondo crocevia Scudetto con il recupero al Dall'Ara contro il Bologna.

Probabili formazioni

Simone Inzaghi non ha particolari problemi di formazione, Bastoni è disponibile dopo i crampi nel derby, così come De Vrji che dovrebbe aver smaltito definitivamente i problemi muscolari. Linea dunque a tre classica con Skriniar, l'olandese e Bastoni, nei quinti di centrocampo rientra Dumfries a destra, inamovibile Perisic a sinistra, in mezzo Brozovic in regia con Barella e Calhanoglu incursori. In avanti torna tra i titolari Dzeko in coppia con Lautaro. Nella Roma fuori Zaniolo, spazio al 3-4-2-1 con Mancini, Smalling e Ibanez nel terzetto difensivo, Karsdorp e Zalewski gli esterni di centrocampo, in mezzo Cristante e Oliveira. Davanti Pellegrini e Mkhitrayan alle spalle di Abraham.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Orari tv

Si gioca domani alle ore 18 allo stadio Meazza di San Siro con diretta sulla piattaforma Dazn con telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini.

