Milano, 8 febbraio 2022 - Semifinale di Coppa Italia in palio questa sera (ore 21, diretta tv su Canale 5) in un Inter-Roma dal sapore speciale per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, protagonista in nerazzurro dello storico triplete del 2010, si riaffaccia per la prima volta al Meazza in una notte di emozioni assicurate. Quarti di finale di Coppa Italia, partita secca: Inter-Roma è un dentro o fuori che vale tantissimo per entrambe. La squadra di Simone Inzaghi vuole riscattarsi dopo il ko nel derby con il Milan e arrivare con più entusiasmo nelle vene al big match di sabato prossimo a Napoli. La Roma di Mourinho invece punta molto alla Coppa Italia, un "titulo" per dirla proprio con il verbo del tecnico di Setubal, come trampolino per far schizzare in alto il gradimento di una stagione finora fatta di alti e bassi. Chi vince affronterà la vincente del quarto di finale in programma domani sera (ore 21) fra Milan e Lazio.

Inter-Roma: le probabili formazioni

Rispetto alla formazione del derby, Inzaghi effettuerà almeno tre cambi. In difesa turno di riposo per De Vrij, dentro D'Ambrozio, con Skriniar centrale. Nel centrocampo a cinque, a destra spazio a Darmanin. Davanti la coppia Lautaro-Sanchez. La Roma cambia invece due uomini rispetto all'undici visto contro il Genoa. A centrocampo, a giocano Vina a sinistra e Veretout centrale. In attacco non ci sono novità: spazio ad Abraham affiancato da Zaniolo.



Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Tv: diretta esclusiva su Canale 5 dalle 21.