Bergamo, 16 gennaio 2022 - "Dybala? E' normale che quando un giocatore come lui arriva a scadenza ci siano delle voci. È l'aspirazione di ogni club monitorare le opportunità di mercato, con l'ambizione di avere l'asticella sempre molto alta. I tentativi vanno fatti con tutti, ma abbiamo un parco di quattro attaccanti molto forti, molto professionali e siamo a posto così". Una riposta diplomatica, ma fino a un certo punto, quella di Beppe Marotta, che non nasconde che un pensierino a Paulo Dybala, in scadenza di contratto, lo abbia fatto. E magari lo continui a fare, in attesa di capire come si evolverà la situazione fra la Joya e la Juventus.

"Rinnovo fatto"

Se il prolungamento dell'argentino non è scontato, quello di Marotta con l'Inter è ormai in cassaforte. "L'accordo è già raggiunto, ma penso che sia giusto che la società lo ufficializzi al momento giusto. C'è già la nostra soddisfazione di essere in uno dei più grandi club al mondo - spiega l'amministratore delegato nerazzurro - Direi che l'approccio con la vittoria, il fatto di aver vinto Scudetto e Supercoppa e fatto una finale di Europa League, ha creato una consapevolezza di vivere emozioni molto intense e rappresenta un biglietto da visita molto importante per i giocatori in Italia e all'estero, che sono molto desiderosi di venire. Questo ci aiuta ad alzare la qualità di questo gruppo che è molto alta".

Leggi anche: Everton, esonerato Benitez