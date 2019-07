Milano, 31 luglio 2019 - L'uscita di Nainggolan è uno dei principali obiettivi del mercato dell'Inter: il centrocampista belga non fa parte del progetto di Conte ma deve trovarsi una nuova sistemazione per non gravare troppo sulla casse nerazzurre, oltre che per ritrovare quella continuità tecnica che gli serve per esibire il suo enorme potenziale. La partenza per la Cina attualmente sembra da escludere: per motivi familiari preferirebbe rimanere in Italia e l'esperienza 'esotica' probabilmente non è la migliore soluzione per lui in questa fase della carriera.

In Italia adesso c'è una nuova pretendente, la Fiorentina. Nelle ultime ore Daniele Pradè, che nel frattempo ha chiuso un doppio colpo dal Sassuolo prendendo Boateng e Lirola, ha provato a contattare i dirigenti nerazzurri per inserirsi nella trattativa e provare a regalare un altro calciatore di grande curriculum alla Fiorentina. Da sistemare ancora tutto, sia l'intesa con il club che con il giocatore, ma le intenzioni sembrano serie per provare a battere la concorrenza.

Concorrenza che al momento è rappresentata in Italia da Sampdoria e Cagliari. La Samp conta sul suo rapporto con Eusebio Di Francesco, allenatore ai tempi della Roma con cui ha raggiunto la semifinale di Champions League nel 2018: al momento però è l'unico vero fattore che lo spingerebbe verso Genova, vista la mancata qualificazione alle coppe e un'offerta che probabilmente sarà inferiore rispetto a quella dei viola.

Il Cagliari invece rimane una pista forte, perché Nainggolan stesso sembra avere come intenzione quella di tornare in Sardegna qualora non trovasse soluzioni per disputare una coppa europea. Il suo passato a Cagliari è stato importante, anche se gli acquisti di Rog e Nandez hanno sostanzialmente saziato il mercato del Cagliari a centrocampo. Ecco perché la Fiorentina può seriamente credere al colpo Nainggolan per rimpiazzare Veretout.