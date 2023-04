Inter-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Milano, 14 aprile 2023 - L’Inter cercherà di archiviare momentaneamente il successo di Lisbona col Benfica per concentrarsi domani, sabato 15 aprile, sul match interno di campionato contro il Monza. La squadra di Simone Inzaghi ha disperato bisogno di ritrovare un successo dentro i confini nazionali per rilanciarsi in ottica lotta al quarto posto, che ora vede l’Inter quinta e fuori dalla prossima Champions League, in un turno che presenterà il Milan impegnato a Bologna, la Roma in casa con l’Udinese, la Juventus con il Sassuolo e l’Atalanta a Firenze con la Fiorentina. Può essere turno interlocutorio: tutte, tranne l’Atalanta, sono concentrate sulle coppe europee, ma l’Inter non potrà ulteriormente steccare in campionato dopo un mese decisamente sotto tono e con troppi punti persi, soprattutto con le piccole. L’ultima vittoria è ormai di un mese fa a San Siro contro il Lecce e la posizione di Simone Inzaghi, nonostante il bel successo di Lisbona, resta in bilico per la prossima stagione. Molto dipenderà anche dal futuro accesso alla Champions League, che rappresenta non solo prestigio ma anche entrate economiche in più per il bilancio che Suning sta cercando di risanare ogni anno di più.

Probabili formazioni, previsto turnover per Inzaghi

Simone Inzaghi dovrà ricorrere al turnover. Da un lato il doppio vantaggio accumulato a Lisbona è in parte rassicurante, ma non si potrà sottovalutare il Benfica nella gara di ritorno, a maggior ragione dopo l’abolizione del gol doppio in trasferta, così il tecnico nerazzurro farà rifiatare qualcuno. Probabile una giornata di riposo a Francesco Acerbi, Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan e Lautaro Martinez, tutti da preservare per la sfida di mercoledì a San Siro contro i portoghesi. Nel 3-4-2 inzaghiano spazio allora a De Vrij perno centrale della difesa, Darmian e Bastoni ai lati, con Dumfries e Gosens esterni di fascia. Dubbi anche in mediana, dove Gagliardini potrebbe prendersi una maglia da titolare al posto dell’armeno, mentre Brozovic e Barella dovrebbero essere confermati. In avanti tireranno il fiato Lautaro e Dzeko, dentro presumibilmente Correa e Lukaku. I diffidati per l’Inter sono Acerbi e Dumfries. In panchina dovrebbe rientrare Hakan Calhanoglu dopo l’infortunio muscolare rimediato in nazionale: per il turco è previsto qualche minuto nel finale di gara in ottica ritorno di Champions con il Benfica. In casa Monza non ci sono invece particolari problemi di formazione: Palladino avrà praticamente tutti a disposizione e ovviamente senza necessità di turnover. Spazio allora al 3-4-2-1 con Izzo, Mari e Caldirola davanti a Di Gregorio, a centrocampo l’estro dell’ex Sensi, al suo fianco Rovella, primo gol in Serie A a Udine settimana scorsa, con Carlos Augusto e Ciurria esterni. In attacco rientra dalla squalifica Caprari che agirà da mezza punta assieme a Pessina alle spalle di Petagna.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna.

Precedenti a favore Inter e quasi tutti in Coppa Italia

L’Inter arriva alla sfida con una sola vittoria di campionato nelle ultime cinque, un mese fa due a zero sul Lecce, poi tre sconfitte e un pari per il quinto posto a 51 punti, uno in meno del Milan e due in meno della Roma, mentre la Lazio è fuggita a più sette. Insomma: anche se c’è la distrazione Champions la dirigenza si attende una vittoria in campionato sabato sera. Anche il Monza ha vinto una sola volta nelle ultime cinque, ma all’interno di questo percorso ci ha messo tre pareggi e una sola sconfitta e venendo raggiunta a Udine solo allo scadere e su rigore. La squadra di Palladino è sostanzialmente salva con 35 punti in classifica, ma la parte sinistra non è lontana (Udinese a 39) e i brianzoli tenteranno le ultime carte per rilanciarsi in vista del finale di stagione. I precedenti tra le due squadre sono pochissimi (solo 8) e sette di questi sono stati in Coppa Italia. Il bilancio premia l’Inter che ha vinto cinque partite con due pareggi e una sconfitta. Il primo precedente è del 1957/1958 nel girone 3 di Coppa Italia con la vittoria del Monza 4-1 in trasferta e quella dell’Inter 1-3 nel ritorno. Le due squadre si sono poi incontrate tre volte negli anni ’70 e due volte negli anni ’90 (in questa occasione secondo turno di Coppa Italia con doppio successo nerazzurro): nella gara di andata in trasferta l’Inter vinse a nove dalla fine con Brehme, a Milano invece fu 2-1 Inter con Battistini e Berti, per i brianzoli gol di un giovane Gigi Di Biagio. L’unico precedente in Serie A è relativo alla gara di andata di questa stagione, con il pareggio per due a due raggiunto allo scadere dai brianzoli e propiziato dal colpo di testa di Caldirola.

Dove vederla in tv

Il trentesimo turno di Serie A si aprirà venerdì 14 aprile con Empoli-Cremonese e Spezia-Lazio, mentre le milanesi saranno impegnate sabato 15 aprile con il Milan in trasferta a Bologna alle 15 e l’Inter alle 20.45 in veste di anticipo del sabato sera. Inter-Monza avrà dunque una doppia diretta tv e verrà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.

Leggi anche - Cessione Inter, spunta l'imprenditore Andrea Raddrizzani