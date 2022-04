Inter-Milan di Coppa Italia: dove vedere il derby in tv, orario e probabili formazioni

Milano, 19 aprile 2022 – A due mesi dal pareggio a reti bianche dell’andata, Inter e Milan si fronteggeranno nuovamente per la conquista di un posto in finale di Coppa Italia (diretta alle 21 su Canale 5). Un solo risultato utile per i nerazzurri, che per passare il turno – in virtù della regola del gol in trasferta ancora presente in Coppa Italia – dovranno necessariamente vincere: mister Simone Inzaghi si affiderà quindi ai titolarissimi del suo 3-5-2: davanti ad Handanovic saranno Bastoni, Skriniar e De Vriij a comporre la linea difensiva. Le fasce saranno invece affidate a Dumfries e Perisic mentre il terzetto di centrocampo sarà formato da Barella, Brozovic e dall’ex di serata Calhanoglu. Davanti, infine, ci sarà il tandem d’attacco composto da Dzeko e Lautaro Martinez.

Anche Stefano Pioli non vuole ovviamente lasciare nulla al caso e, anche a costo di spendere energie utili per la volata scudetto, schiererà la sua formazione tipo con il consueto 4-2-3-1: tra i pali Maignan, protetto da un pacchetto difensivo composto da Calabria – recuperato dopo i problemi accusati prima del match contro il Genoa, Tomori, Kalulu e Theo Herandez. La coppia in mediana sarà invece formata da Bennacer e Tonali, mentre sulla trequarti – alle spalle della punta Olivier GIroud – agiranno Messias, Kessie – preferito a Krunic – e Leao. Orario e tv: diretta alle 21 su Canale 5

Inter-Milan: le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud,

Leggi anche - Napoli-Roma 1-1, El Shaarawy risponde a Insigne