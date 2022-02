Milano, 13 febbraio 2022 - Archiviati i due big match in campionato, sconfitta con il Milan, pareggio a Napoli, l'Inter si appresta a chiudere questo mini ciclo di ferro con la sfida di mercoledì a San Siro contro il Liverpool che vale l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il problema, ovviamente, è la squalifica di due giornate rimediata da Barella nell'ultimo match del girone contro il Real Madrid.

Vidal al suo posto, col Sassuolo fuori Brozovic

Due problemi nelle prossime due partite per Simone Inzaghi, entrambi a centrocampo. Mercoledì, così come nella gara di ritorno, sarà squalificato Niccolò Barella, mentre domenica contro il Sassuolo non ci sarà, sempre per squalifica, Marcelo Brozovic. La doppia sfida di Champions, dunque, vedrà Arturo Vidal quasi certamente titolare, sia per esperienza sia per leadership, e anche per dimostrare segnali di crescita dopo l'ultimo periodo passato in panchina tra i rincalzi. Probabilmente Inzaghi perderà qualità in mediana ma dovrà fare di necessità virtù. Inoltre verrà chiesto un sacrificio in fascia a Dumfries che nell'ultimo periodo è stato quasi sempre impiegato. Altro problema invece domenica quando lo squalificato sarà Brozovic dopo il giallo rimediato a Napoli, in quel caso potrebbe strappare una maglia da titolare Gagliardini. Per quanto riguarda mercoledì, sarà da valutare anche il recupero in extremis di Bastoni, già da domani se ne saprà di più ma c'è ottimismo. Ovviamente averlo farebbe tutta la differenza del mondo per Inzaghi. Sono due partite decisive, la prima per avere speranze di quarti di finale, la seconda per riprendere la marcia Scudetto dopo un solo punto nelle ultime due giornate.

