Milano, 16 febbraio 2022 - Esame d'inglese per l'Inter. La Champions League delle italiane riparte stasera con un big match. Alle 21 a San Siro c'è Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale. Dopo il pareggio di Napoli e l'addio al primo posto, la squadra di Simone Inzaghi cerca l'impresa in Europa contro una delle favorite per il titolo. Di fronte ai nerazzurri i Reds di Jurgen Klopp. Salah e Mané i pericoli numero uno di un confronto che l'Inter vuole lasciare aperto in vista del ritorno ad Anfield Road. Tutto esautori allo stadio San Siro: polverizzati i 37.918 tagliandi disponibili visto il limite della capienza al 50% degli stadi in Italia. L'incasso della serata supererà la cifra di 3 milioni di euro. Presenti anche 30 broadcaster che diffonderanno le immagini della partita in tutto il mondo.

In tv: dalle 21 diretta streaming in esclusiva sulla app di Amazon Prime.

