Milano, 26 agosto 2019 - Inter-Lecce chiude la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Il Monday Night di San Siro arriva dopo le vittorie, nei primi due anticipi, di Juve e Napoli, e coi successi ieri di Brescia, Atalanta, Torino, Lazio e Udinese. Alle 20.45 i nerazzurri guidati da Antonio Conte affronteranno i pugliesi della città natale del tecnico. Il salentino, che non vuol più sentire parlare di Icardi e Wanda Nara, e in attesa di Sanchez, punterà in avanti sula la coppia Lukaku-Martinez. Per l'allenatore nerazzurro un 3-5-2 con D'Ambrosio, De Vrij e Skriniar in difesa; a centrocampo Candreva e Asamoah larghi, Vecino, Brozovic e Sensi centrali. Unico ballottaggio è tra Candreva e Lazaro.

Comunque andrà sarà una festa per il Lecce, che torna in A dopo sette anni fra C e B. La squadra del tecnico Fabio Liverani, che l'ha guidata in due promozioni di fila dalla C alla A, se la dovrà vedere con una formazione con ambizioni scudetto, e ironia del destino, allenata da un leccese doc. Tutti convocati tranne Lo Faso, Fiamozzi e Meccariello, infortunati.

Inter-Lecce. La sfida al Meazza di Milano sarà trasmessa in diretta tv alle 20.45 su DAZN.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

Lecce (4-3-3): Gabriel, Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Lapadula, Falco, La Mantia. Allenatore: Liverani.

Arbitro: La Penna di Roma.



