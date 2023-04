Lazio, nell'Inter tanti ex a caccia di rivalsa

Roma 28 aprile 2023 - I destini di Inter e Lazio si incrociano domenica con in palio tre punti importantissimi nella lotta alle prime quattro posizioni del campionato. Una delle chiavi di lettura più interessanti di questa sfida sono i tanti ex biancocelesti che vestono la maglia nerazzurra. L'unico laziale in rosa con un passato all'Inter è Matias Vecino. L'uruguaiano è arrivato nella capitale questa estate a parametro zero e agli ordini di Sarri ha ritrovato continuità di rendimento e un minutaggio soddisfacente, rendendosi protagonista anche di prestazioni decisive, come il gol vittoria segnato contro la Juventus.

Sul fronte nerazzurro invece sono diversi gli ex Lazio a disposizione. Il tecnico Simone Inzaghi è il primo nome su questa lista, con il fratello di "Superpippo" che con i biancocelesti ha vestito sia i panni del giocatore, sia quelli dell'allenatore, raccogliendo grandi successi. Ma se il tecnico ha avuto un addio dolce con la piazza, lo stesso non si può dire per tre giocatori della rosa interista, un tempo in forze tra i capitolini. Si tratta di De Vrij, Correa e Acerbi. Il primo dopo aver rifiutato il rinnovo contrattuale è stato protagonista dello "sfortunato" episodio del calcio di rigore in Lazio-Inter all'ultima di campionato nel 2018. Il secondo invece da tempo chiedeva una cessione, ma dopo il match dello scorso anno all'Olimpico, dove ha avuto un confronto acceso con Luiz Felipe, che ha indispettito il pubblico laziale. Su Acerbi pesa invece il burrascoso addio della scorsa estate, anche se alla fine entrambe le parti hanno beneficiato da questa separazione. Il calciatore ha trovato nuovi stimoli all'Inter, rivelandosi un'ottima riserva per Inzaghi, mentre la Lazio con la coppia formata da Casale e Romagnoli si è rivelata come la miglior difesa del campionato.

Calciomercato: Sarri mette gli occhi su Fazzini

Oltre al match di campionato contro l'Inter ormai alle porte, a Formello non si lavora solo in campo, ma anche negli uffici, a caccia degli affari della prossima estate. Maurizio Sarri ha ormai stilato una lista di possibili acquisti per rinforzare la rosa biancoceleste. Uno dei reparti da puntellare sarà sicuramente il centrocampo, con Milinkovic-Savic sempre più prossimo al divorzio dalla Lazio. Uno dei possibili profili per sostituirlo potrebbe essere il giovane classe 2003 Jacopo Fazzini, giocatore duttile capace di ricoprire diversi luoghi nel reparto mediano. Il giocatore ha fin qui collezionato finora 18 presenze tra campionato e Coppa Italia, senza ancora trovare però il gol. Il ragazzo in compenso è riuscito a strappare un rinnovo di contratto fino al 2027 con i toscani.

Nello scacchiere di Sarri, Fazzini sarebbe un elemento graditissimo andando a sostituire Basic, sempre più fuori dal progetto laziale. Insieme a Baldanzi, il talentino sta brillando, ma secondo il tecnico toscano della Lazio, sarebbe lui il più funzionale alle necessità dei capitolini, a caccia di una mezz'ala. Il prezzo del giocatore è al momento un incognita, con il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi che ha detto: "Il prezzo dipende da chi lo richiede, a seconda che sia una squadra estera o un'italiana in Champions".

I biancocelesti potrebbero però giocarsi la carta delle contropartite per attutire i costi. Una delle possibili pedine di scambio che la Lazio potrebbe mettere sul piatto si tratta di Matteo Cancellieri, la cui carriera a Roma non è ancora decollata, collezionando sì 29 presenze, ma con poco più di 20' di media giocati. Il giocatore in estate era stato cercato anche dai toscani e chissà che non possa diventare un sacrificio necessario per portare Fazzini sulle rive del Tevere.