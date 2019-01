Milano, 31 gennaio 2019 - Ultima sfida di quarti di finale di Coppa Italia 2019 stasera. Alle 21 allo stadio San Siro di Milano in campo Inter e Lazio. Dopo i verdetti positivi di Milan, che martedì ha eliminato il Napoli grazie al neo acquisto Piatek, e alle sorprendenti vittorie di Fiorentina, 7-1 alla Roma, e Atalanta, 3-0 alla Juve, stasera al Meazza tocca a nerazzurri e biancocelesti. Il risultato deciderà chi affronterà il Milan in semifinale, mentre l'altra sfida sarà Fiorentina-Atalanta.

Inter-Lazio, segui qui la diretta testuale dalle 21

L'Inter di Spalletti non passa un buon periodo, e da quando è iniziato il 2019 ha un pareggio contro il Sassuolo e una sconfitta contro il Toro senza reti al suo attivo. A tenere sotto pressione i nerazzurri anche le continue voci di mercato, in particolare i casi Perisic e Miranda, e l'ombra di Antonio Conte sulla panchina. Il croato comunque, visto sfumare il trasferimento in Inghilterra, dovrebbe essere del gruppo. Non è stato convocato De Vrij, infortunato.

Anche la Lazio ha bisogno di soddisfazioni in Coppa, dopo qualche delusione in campionato. Immobile e compagni sembrano soffrire della 'sindrome da big', ma proprio con l'Inter potrebbe essere sfatata: eliminando la squadra che alla fine dello scorso campionato li aveva estromessi dalla Champions. I biancocelesti avranno dall'inizio Acerbi in difesa e Marusic sulla fascia destra. Il centrocampo in mano a Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. In avanti Immobile e Correa.

Dove vederla. La diretta tv dell'incontro, come i pecedenti quarti di finale, sarà trasmesso dalla su Rai 2 con fischio d'inizio alle 21.

Formazioni ufficiali

Inter (4-3-3): 1 Handanovic, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 23 Miranda, 18 Asamoah; 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Borja Valero; 16 Politano, 9 Icardi, 87 Candreva (27 Padelli, 46 Berni, 21 Cedric,13 Ranocchia, 29 Dalbert, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 10 Lautaro Martinez, 44 Perisic, 74 Salcedo, 15 Joao Mario). All.: Spalletti.

Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 13 Wallace, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 19 Lulic, 10 Luis Alberto; 17 Immobile, 11 Correa. A disp.: 24 Proto, 23 Guerrieri, 18 Zitelli, 15 Bastos, 98 Kalaj, 14 Durmisi, 25 Badelj, 16 Parolo, 7 Berisha, 20 Caicedo, 30 Neto. All.: Inzaghi. Indisponibili: Luiz Felipe. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Abisso di Palermo.



IL PUNTO di Mattia Todisco

Inter-Lazio, come due anni fa. La Coppa Italia dei nerazzurri passa dal Meazza, di nuovo col pubblico ma senza la Curva Nord, e da una rinascita rispetto alle recenti prove. Il cambio di competizione potrebbe far bene alla comitiva di Spalletti: nell’unica partita dell’anno solare che non riguarda la Serie A, Icardi e compagni hanno segnato 6 volte, contro 0 centri del campionato. Ovvio: il Benevento non è la Lazio. "Nelle ultime partite probabilmente non siamo riusciti a dare il nostro massimo perché a volte non ce la facciamo, si passano dei giorni in cui ci sono delle beghe che ti limitano ma lo sforzo deve essere quello – dice il tecnico -. La partita è importante e difficile. È una competizione in cui se passi vai in semifinale. La soluzione è essere l’Inter. Se ce la faremo avremo buone chance di passare il turno". Due le notizie dai convocati: la presenza di Perisic e quella dell’unico acquisto del mercato invernale, il portoghese Cedric. Nessuno dei due giocherà dal 1’, il croato probabilmente non lo farà nemmeno a gara in corso. Troppo fresche le vicende extra-campo, la richiesta di cessione cui non ha fatto seguito un’offerta adeguata dell’Arsenal. "Ha avuto la personalità di dire una cosa che gli sembrava giusta in quel momento, probabilmente è stato tratto un po’ in inganno – analizza Spalletti -. È stato indotto alla tentazione, per l’età che ha e per quello che gli hanno messo a disposizione è comprensibile, bisogna anche mettersi nei panni del giocatore". Più carota che bastone, è la linea del tecnico, che per la seconda volta da un anno e mezzo dovrà fare da psicologo e recuperare il croato, già vicinissimo alla cessione nell’estate 2017. Restare o uscire dalla Coppa Italia sarà già un passo fondamentale del percorso stagionale e aiuterà a spegnere o alimentare le voci sul futuro del tecnico. A Spalletti è stata rinnovata la fiducia in una cena dirigenziale avvenuta tre giorni fa, ma gli è stato anche detto che servono risultati diversi rispetto allo stentato principio di anno solare. Politano sarà squalificato con il Bologna, ergo avrà spazio in Coppa. In difesa, assente De Vrij, si tornerà allo schieramento a quattro, mentre davanti verrà presumibilmente accantonata la soluzione Martinez-Icardi.