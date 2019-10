Milano, 6 ottobre 2019 - Stasera a San Siro la sfida Inter-Juventus, ecco i duelli chiave in campo:

Godin-Cristiano Ronaldo

Due vincenti a confronto. I duelli rusticani di Madrid si trasferiscono a Milano con eguale tensione e un palcoscenico all’altezza. Ad oggi sembra star meglio il portoghese, divenuto un maestro nella gestione di sé stesso, meno "dribblomane" ma terribilmente concreto sotto porta. Gli basta una palla e trova l’uruguaiano in un momento di lieve appannamento, confermato a Barcellona, dove il connazionale Suarez gli è scappato sotto il naso. L’ultimo incrocio tra i due è stato Juve-Atletico dello scorso anno. Ronaldo fece tripletta e il secondo gol fu un salto ad altezza cielo per incocciare la sfera. Servirà un grande lavoro di squadra in fase difensiva per arginare CR7, non solo da parte di De Vrij e Skriniar al fianco di Godin, ma anche di chi dovrà scalare a destra (D’Ambrosio o Candreva) e di chi avrà il compito di limitare al minimo gli errori in uscita che la Juventus sa come punire.

Lukaku-De Ligt

A seconda di dove cadrà il pallone, tra Bonucci e De Ligt ci sarà tanto lavoro da fare per arginare lo strapotere fisico di Lukaku. Le condizioni del belga sono da verificare, viene dall’assenza forzata di Barcellona e in questo avvio di stagione ha sofferto quando ha avuto degli acciacchi con cui doversi confrontare (vedi Udinese e Slavia Praga). Resta però un colosso da marcare e un giocatore capace di giocate spalle alla porta fondamentali per gli inserimenti dei compagni dalle retrovie. La capacità di Bonucci in seconda battuta e le doti in elevazione dell’olandese fanno pensare che sarà proprio l’ex capitano dell’Ajax a prendere in primis Lukaku, a cui dovrà cercare di togliere facilità nelle sponde e concretezza in area. Le ultime due uscite del centrale bianconero sono state confortanti, certamente più di quanto non sia stato un complicato avvio di campionato.

Brozovic-Pjanic

Due registi diventati tali col tempo. Due piedi educati, dalla creatività slava, a cui provando e riprovando si è trovata col tempo una collocazione tattica. Comun denominatore: Luciano Spalletti, a cui entrambi devono molto della propria esplosione. Pjanic ha ancora qualcosa in più nel tiro, ci arriva anche più spesso per il gioco che fa la Juventus. Brozovic ha pescato un magnifico jolly contro il Lecce, per il resto è rimasto più nelle retrovie facendo sì che fossero i compagni a prendersi la conclusione nei metri finali. In compenso si è sobbarcato una quantità di chilometri abnorme, facendo leva su doti aerobiche fuori dal comune. Entrambi sono il cuore e il cervello della squadra nella propria trequarti, i giocatori a cui Sarri e Conte non vorrebbero mai fare a meno, anche perché sarebbe complicato trovare caratteristiche simili in altri elementi della squadra.

Sensi-Ramsey

La fantasia è tutta qui, nella mente geniale dei due "piccoletti". Sensi è stato eletto miglior giocatore di settembre per l’Assocalciatori, una sorpresa andata ben oltre le aspettative. Gol, assist, giocate dal nulla, una personalità che non è calata minimamente al cospetto del Camp Nou. Nell’ora di gioco in cui Conte ha deciso di dargli fiato, contro la Lazio, lo spessore della prova generale da parte dell’Inter è crollato visibilmente, risalendo solo una volta rimesso in campo il giocatore acquistato dal Sassuolo. Dal lato opposto, Ramsey è stato l’artefice del cambio di modulo da parte di Sarri. Senza Douglas Costa serviva una soluzione differente, il gallese ha fatto sì che quella soluzione fosse il trequartista. Sulle capacità tecniche non c’era dubbio alcuno, le sole remore erano relative al fisico, più volte colpito in passato da acciacchi e infortuni. Per questo Sarri, quando ha potuto, lo ha fatto rifiatare.

Lautaro-Higuain

Generazioni di cannonieri argentini a confronto. Il vecchio cannoniere contro il nuovo che avanza, il 9 classico contro la punta moderna, che stasera farà da appoggio a Lukaku. Una sfida nella sfida per provare a riscrivere gerarchie che nell’Argentina si sono già ribaltate (Higuain non gode di grande stima in patria a causa delle due finali di Coppa America perse con qualche errore di troppo sotto porta), ma la Serie A è un’altra storia. Martinez non ha mai segnato a San Siro quest’anno e solo contro il Barcellona ha mostrato una prestazione di grande continuità, esaltato dal palcoscenico. Higuain è già il "Pipita", uno che all’Inter ha segnato 10 volte in carriera. Ha sudato per riprendersi un posto che in estate sembrava non fosse più suo. Ora Sarri, che ben conosce le sue doti, non può fare a meno delle sue capacità.

