Inter-Empoli, Inzaghi: "Milan? Facciamo la corsa su noi stessi"

Milano, 5 maggio 2022 - "Contro l'Empoli sarà una di quelle gare molto insidiose, perché affrontiamo una squadra che ha qualità e che ha già centrato il suo obiettivo, quindi servirà grande attenzione perché sono organizzati e arriveranno qui per fare la loro partita". Simone Inzaghi mette in guardia la sua Inter alla vigilia dell'anticipo della 36° giornata di Serie A contro l'Empoli, atteso al Meazza. Per i nerazzurri un appuntamento da non fallire assolutamente, così da mettere pressione al Milan, impegnato domenica sera in quel di Verona. "A Udine abbiamo vinto una gara che non era semplice, dimostrando qualità e determinazione".

Fattore pubblico

Le stesse armi che Handanovic e compagni dovranno mettere in campo in questo rush finale di stagione. "In queste ultime quattro gare gli aspetti tecnico-tattici verranno un po' meno, saranno le motivazioni a fare la differenza e penso di avere la fortuna di guidare una squadra che le motivazioni le ha sempre trovate - sottolinea l'allenatore ex Lazio - Domani servirà il 120% dinanzi al nostro pubblico". Pubblico che presenzierà in massa e che è pronto a dare un'ulteriore spinta alla formazione interista. "E' da inizio stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso e anche domani i tifosi ci daranno quel qualcosa in più per fare una partita di cuore. Ci hanno sempre supportato, sia in casa che in trasferta. Se cambia qualcosa giocare prima del Milan? No, penso che il compito mio e del mio staff sia quello di incidere su ciò che abbiamo in mano, sulla squadra, senza vedere ciò che fanno gli altri. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi e dare il 120%".

