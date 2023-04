Inter, Calhanoglu ci prova per il ritorno col Benfica. Ancora fuori Skriniar

Milano, 13 aprile 2023 - L’Inter si è ricompattata dopo il pareggio di Salerno trovando una preziosissima vittoria nell’andata dei quarti di Champions League contro il Benfica. Lo zero a due di Lisbona concede un buon vantaggio ai nerazzurri in vista del ritorno, ma non bisognerà sottovalutare la capacità di reazione dei portoghesi che verranno a Milano cercando un gol nei primi minuti per incrinare le sicurezze interiste. Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo e si riguadagna un pezzetto di fiducia in ottica futura, ma dovrà completare l’opera e soprattutto ritrovare i primi quattro posti in campionato. Sabato la partita con il Monza rappresenta uno spartiacque decisivo e l’Inter dovrà in tutti i modi vincerla nonostante incomba il ritorno con i portoghesi. Per il tecnico la buona notizia è sicuramente il rientro di Hakan Calhanoglu.

Convocato col Monza, titolare col Benfica: Calha ci prova

A Lisbona Simone Inzaghi ha ritrovato il centrocampo. Marcelo Brozovic si è riproposto a livelli alti dopo un periodo opaco, Nicolò Barella ha siglato il gol che ha aperto i giochi e portato a termine una partita di grande intensità e qualità, ed Henrik Mkhitaryan ha fatto l’equilibratore, dando a Inzaghi quella solidità utile a tenere in asse la squadra. Insomma, dopo un periodo di difficoltà la mediana Inter sembra tornata a buoni livelli e da qui in avanti dovrebbe avere anche un rinforzo in più: Hakan Calhanoglu. Il turco sta per tornare dall’infortunio muscolare rimediato in nazionale e si appresta a rientrare tra i convocati sabato contro il Monza. La strategia dello staff è quella di convocarlo sabato e concedergli qualche minuto di gioco per poi averlo pronto mercoledì a San Siro contro il Benfica. Toccherà poi a Inzaghi effettuare le scelte tecniche del caso, se cioè confermare la mediana che ha fatto bene a Lisbona o se inserire subito il turco che, come più volte dimostrato, può fare sia il perno di centrocampo sia la mezzala di inserimento. E’ un equilibrio difficile da trovare dato che recentemente l’Inter aveva faticato di più con Calhanoglu e Brozovic assieme in campo, ma avere di nuovo il turco disponibile sarà importante anche per allungare le rotazioni e avere un elemento in più da utilizzare eventualmente a partita in corso. Discorso totalmente diverso invece per Milan Skriniar. Il difensore slovacco sente ancora dolore alla schiena nella zona del nervo sciatico e il suo recupero ha tempi totalmente incerti. Non c’è una data e le indiscrezioni che erano emerse dalla Francia qualche settimana fa, cioè che non sarebbe tornato in capo fino a fine stagione, iniziano a prendere corpo nell’ambiente nerazzurro che vedrà andare via lo slovacco a parametro zero in direzione Psg. Ad oggi salterà sicuramente Monza e Benfica, ma sul suo rientro non c’è alcuna certezza nemmeno dopo il consulto medico svolto in Francia qualche settimana fa. Inzaghi sabato dovrebbe inserire De Vrij, magari dando un turno di riposo ad Acerbi, ma non è escluso pure l’impiego di D’Ambrosio per far rifiatare un reparto che da tempo sta tirando la carretta senza Skriniar.

