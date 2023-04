Inter-Benfica, formazioni ufficiali. Inzaghi a caccia della semifinale di Champions

Milano, 19 aprile 2023 – Tutto in una notte. La più importante della stagione per l’Inter e Simone Inzaghi. A San Siro va in scena la partita di ritorno dei quarti di Champions League tra Inter e Benfica. I nerazzurri partono con un vantaggio importante – il 2-0 conquistato a Lisbona grazie ai gol di Barella e Lukaku – ma l’ultima sconfitta in campionato contro il Monza e la voglia di riscatto della squadra portoghese non possono lasciare tranquilli. Chi vince affronterà in semifinale il Milan, che ieri ha eliminato il Napoli. Se l’Inter dovesse superare il turno, l’Italia avrebbe di sicuro una sua rappresentante nella finale di Istanbul.

Inter-Benfica, la diretta dalle 21

Formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; João Mário, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. Allenatore: Schmidt.

Dove vedere Inter-Benfica in tv

Inter-Benfica è trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime Video. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo