Inter, per Bastoni solo crampi: ci sarà nel derby

Milano, 17 aprile 2022 - Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi. Alessandro Bastoni dovrebbe essere regolarmente presente martedì nel derby di ritorno di Coppa Italia. Solo crampi per il difensore al termine del match vinto in trasferta contro lo Spezia per 1-3. Si riparte dallo zero a zero dell'andata, tutto è aperto.

Bastoni c'è, Inter al completo

Inter al completo per il derby. I nove punti consecutivi rilanciano le quotazioni nerazzurre verso il rush finale. La partita di Bologna da recuperare il 27 aprile consegna il destino nelle mani di Simone Inzaghi e compagnia, ma prima c'è il derby di Coppa Italia che a livello psicologico e di risultati vale tanto, tantissimo. L'Inter infatti ha avviato la sua crisi invernale dopo la sconfitta nel derby di ritorno in campionato e quello di Coppa Italia vale l'accesso alla finale e molto di più. Può essere un ulteriore stimolo di rilancio nella lotta Scudetto. Alessandro Bastoni ci sarà, per lui solo crampi a La Spezia, anche De Vrij è arruolabile ma fino a qui D'Ambrosio ha dato ampie garanzie. In avanti probabile il ritorno di Lautaro tra i titolari al fianco di Edin Dzeko. Partita fondamentale il derby, ma la settima nerazzurra sarà di passione visto che poi ci sarà la sfida alla Roma dell'ex Mourinho, altro spartiacque nella volata Scudetto.

Bergomi: "Derby fondamentale anche per il campionato"

Un derby può decidere tanto, forse tutto, anche se è di Coppa Italia. Beppe Bergomi ne ha giocati e vissuti tanti, per questo motivo conosce l'importanza di una stracittadina di Coppa Italia che può avere ripercussioni sullo Scudetto: "L'Inter le partite fondamentali con Lazio e Milan le ha perse, ma la vittoria con la Juve pare averla rilanciata - le sue parole a Sky - Per questo motivo il derby di martedì lo reputo fondamentale, perché dopo quello di campionato perso in rimonta la squadra provava a sviluppare lo stesso gioco ma non c'era fiducia. Mi viene in mente Bastoni, che oggi fa solo fase difensiva e non spinge più creando superiorità in avanti". Si gioca martedì alle ore 21 con diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play e Infinity. Partendo dallo zero a zero dell'andata chi vince passa il turno, ma resta la regola del gol in trasferta che vale doppio.

