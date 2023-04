Cessione Inter, spunta Andrea Radrizzani. Chi è l’imprenditore che valuta di acquistare il club

Milano, 14 aprile 2023 – Cessione Inter, nuove voci dopo il presunto interessamento del fondo del Bahrein Investcorp, che – secondo quanto emerso dal Medio Oriente – sarebbe in trattativa con potenziali investitori per raccogliere una cifra tra i 550 e i 650 milioni di dollari e presentare così un’offerta alla famiglia Zhang.

Nelle ultime ore, l’agenzia Bloomberg ha rilanciato un altro rumor: l'imprenditore italiano Andrea Radrizzani, titolare attraverso la società di investimento Aser Ventures della quota di maggioranza del Leeds United, starebbe valutando di fare una proposta per acquistare l'Inter.

Un'eventuale offerta di Radrizzani resta subordinata alla vendita della sua quota nel Leeds United alla famiglia York, azionista di minoranza del club e nota per essere proprietaria della squadra di football americano San Francisco 49ers. Radrizzani, che siede anche nel board di Dazn a cui ha recentemente ceduto le sue attività media in ambito sportivo, ha rilevato il Leeds United nel 2017 da Massimo Cellino, quando militava in seconda divisione, riportandolo nel giro di tre anni in Premier League. Per l'Inter si ipotizza una valutazione attorno al miliardo di euro.

Chi è Andrea Radrizzani?

Nato nel 1974 a Rho, nel Milanese, Radrizzani è fondatore del gruppo Eleven Sports, piattaforma di sport in streaming ceduta da poco a Dazn. L’imprenditore, che da ragazzo tifava Juventus, ha iniziato la sua carriera nei media sportivi nel 1999 con il distributore di contenuti digitali Media Partners di Matteo Bogarelli e ha fondato l'attività Media Partners.

Insieme a Riccardo Silva, ha poi costituito l’agenzia MP & Silva nel 2004 da Singapore, che è poi diventata una società internazionale di diritti sportivi con uffici in tutto il mondo.

Radrizzani ha guidato gli accordi di distribuzione dei diritti media con alcune squadre di Serie A nel 2004, prima di acquisire i diritti per la maggior parte dei club nel 2006. MP & Silva ha continuato a costruire il proprio portafoglio di diritti di calcio europeo in Asia. Nel 2010, infatti, l’imprenditore ha negoziato una nuova partnership per i diritti media con l'Arsenal.

L'anno successivo ha aiutato MP & Silva ad acquisire i diritti paneuropei per l'Open di Francia. Nel 2013, Radrizzani ha guidato i negoziati di MP & Silva per garantire i diritti di trasmissione della Premier League in 51 territori, incluso il Medio Oriente. L'agenzia ha anche acquistato i diritti della Formula Uno in Medio Oriente e Nord Africa e in alcuni Paesi europei.

Nel maggio 2016, in seguito alla vendita da un miliardo di dollari di MP & Silva a un gruppo di investimento cinese, Radrizzani è stato nominato vicepresidente di MP & Silva. In data 17 ottobre 2018, l'Alta Corte ha disposto lo scioglimento dell’agenzia.

Andrea Radrizzani ha poi creato a Singapore Aser Ventures, gruppo di investimento specializzato nel settore sportivo, lanciando Eleven Sports, una piattaforma per lo streaming sportivo arrivata a trasmettere in 13 Paesi (Italia compresa). Lo scorso settembre Eleven Sports è passata sotto il controllo di Dazn: in cambio Radrizzani ha ottenuto una partecipazione del 5% nel colosso dello sport in streaming.

Andrea Radrizzani, il patrimonio

Si stima che il patrimonio di Andrea Radrizzani si aggiri tra i 350 e i 400 milioni euro, anche se cifre ufficiali non sono ovviamente disponibili.