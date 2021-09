Roma, 22 settembre 2021 - Alla vigilia del match contro il Torino arriva una brutta notizia per Maurizio Sarri: Mattia Zaccagni si è infortunato a non ci sarà nel match in programma domani allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una defezione importante che priva i biancocelesti dell'ultimo colpo di mercato di questa sessione in un periodo di tante partite ravvicinate.

Il comunicato

L'infortunio di Zaccagni è stato reso noto dalla Lazio attraverso un comunicato uscito sui propri calai ufficiali in cui si spiegano le condizioni del calciatore. "Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività" si legge sul sito della Lazio. Si attenderanno dunque altri sviluppi per capire se dovrà saltare altre gare oltre a quella in programma domani.

Scelte obbligate

Sarri deve così fare i conti con un pacchetto offensivo decisamente corto: la coppia di esterni Pedro-Felipe Anderson è stata la più gettonata di questo avvio di stagione, ma sarà costretta a un nuovo match senza riposo. Zaccagni si sarebbe potuto alternare a uno dei due, ma con la sua assenza è chiaro che Sarri non potrà effettuare troppi cambiamenti. Le opzioni Luka Romero e Raul Moro rimangono valide, ma più a partita in corso che dall'inizio.

