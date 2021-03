Roma, 26 marzo 2021 - Dopo un'astinenza di un mese e mezzo Ciro Immobile è tornato a segnare: lo ha fatto con la maglia della Nazionale nella partita vinta contro l'Irlanda del Nord a Parma. Il gol lo ha dedicato a Daniel Guerini, il ragazzo della primavera della Lazio scomparso tragicamente nella notte passata a Roma.

Le parole di Ciro Immobile

Al termine della gara infatti Immobile ha parlato così della tragedia che ha coinvolto il ragazzo che militava nelle giovanili del suo stesso club. "Il mio pensiero va a Daniel Guerini e alla famiglia, gol e vittoria sono dedicati a loro che stanno soffrendo e stanno passando cose che non si augurano neanche al peggior nemico. Siamo sconcertati e molto tristi, la notizia ci ha scosso nel profondo e ci stringiamo intorno alla famiglia" ha detto al termine della gara, confermando la sua vicinanza alla famiglia colpita dal lutto.

Il ritorno al gol

Il gol è stato speciale anche per lui, che in nazionale non segnava da fine 2019, pur avendo disputato in quel lasso di tempo appena tre partite. "Una liberazione per il momento che sto vivendo, non segnavo da un anno e mezzo in Nazionale e avevo avuto due occasioni prima anche se non sono state facili" ha dichiarato. Poi ha raccontato la dinamica delle occasioni avute in questa partita. "Nella prima sono scivolato, la seconda il portiere ha fatto una bella parata. Il gol era molto importante visto che la partita era complicata. Concorrenza? La Nazionale è così, aumenta la voglia di segnare e giocare bene avendo una concorrenza così. Sono soddisfatto del percorso che stiamo facendo, si parla tanto degli attaccanti che fanno fatica a segnare ma bisogna avere un po’ più di fiducia in noi perché stiamo facendo un ottimo lavoro" ha concluso.

