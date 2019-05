Roma, 1 maggio 2019 - Paura oggi per Iker Casillas, portiere spagnolo del Porto, ex Real, capitano della Spagna campione del mondo. Il giocatore è stato colpito da un infarto al miocardio, definito "acuto", per il quale è stato operato d'urgenza. E' ricoverato all'ospedale di Oporto - riferisce il suo club in un comunicato sul sito - e ora "tutto è risolto: il giocatore sta bene". Il Porto precisa che il malore è avvenuto durante l'allenamento di questa mattina, che è stato subito interrotto per prestare soccorso al 37enne. Casillas è ricoverato all'Ospedale CUF, "sta bene, è stabile e ha risolto il suo problema cardiaco". Il portiere è al Porto dal 2015 e ha appena rinnovato il suo contratto per un'altra stagione.

