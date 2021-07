Roma, 11 luglio 2021 - La Lazio ha cominciato il proprio ritiro ad Auronzo di Cadore con Maurizio Sarri che ha potuto provare già i suoi schemi. Il passaggio alla difesa a quattro è uno dei punti principali della prima parte di ritiro, lavoro non facile considerando che durante l'era Inzaghi il sistema prediletto è stato quello a tre. In particolar modo da tenere d'occhio la situazione terzini, ruolo di fatto non previsto dalla precedente gestione e su cui bisognerà lavorare con attenzione.

Hysaj a sinistra

La novità più importante è rappresentata sicuramente da Elseid Hysaj, il primo acquisto che si è aggregato alla squadra. L'allenamento si è concluso con una partitella in famiglia tra due squadre, entrambe schierate con il 4-3-3, sistema che sarà la base di questa nuova stagione. Hysaj, che è stato acquistato a zero con l'intenzione di sfruttare la sua duttilità, è stato schierato a sinistra, rendendo chiare le intenzioni dell'allenatore con lui: può giocare sia a destra che a sinistra, ma il suo impiego sulla fascia mancina in questa prima partita fa capire che l'intenzione è quella di lasciare l'out destro ad altri interpreti.

Lazzari terzino

Con Hysaj a sinistra, Lazzari è il candidato per diventare il terzino destro, ruolo che poche volte ha ricoperto in carriera. il suo passaggio all'Inter non è più così caldo e in caso di permanenza si dovrebbe adattare a un sistema di gioco forse poco consono alle sue caratteristiche ma che potrebbe regalargli di nuovo le porte della nazionale. Come ricambi sono stati utilizzati Marusic a destra e Fares a sinistra, nomi che potrebbero anche essere aggiornati in questa sessione di mercato.

