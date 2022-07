Inter, ufficiale il rinnovo di Handanovic fino al 2023

Milano, 9 luglio 2022 - L'Inter e Samir Handanovic avanti ancora assieme. Il capitano nerazzurro ha firmato il rinnovo per un'altra stagione: il che significa che difenderà i pali della porta della Beneamata fino al 30 giugno 2023. E, ascoltando quanto dichiarato da Simone Inzaghi, sarà lo sloveno a partire titolare rispetto al neo arrivato André Onana. "A livello di gerarchia, partirà Handanovic come portiere titolare. Se l'è meritato per la stagione che ha fatto l'anno scorso, che è stata ottima - spiegava il tecnico ex Lazio qualche giorno fa - Onana è un calciatore giovanissimo, un classe 1996, è il portiere del futuro dell'Inter e avrà occasioni di mettersi in mostra, ci abbiamo puntato fortemente già un anno fa".

"Giochiamo sempre per vincere"

Insomma, per Handanovic non è ancora giunto il momento di appendere i guantoni al chiodo. "Dieci anni fa sono arrivato in un top club e sono ancora oggi in un top club. Sono molto contento e orgoglioso di essere il capitano e un giocatore dell'Inter, questo è un vero privilegio - le parole del classe '84 - Chi gioca nell'Inter, lo dice la storia, gioca sempre per vincere, noi siamo qui per questo e lo spieghiamo anche ai nuovi arrivati. Personalmente in questi 10 anni sono cresciuto come uomo e come calciatore. Sono cambiate tante cose a livello di giocatori, allenatori e club, ma la cosa che conta è che l'Inter è andata sempre a migliorare. Siamo migliorati molto rispetto a 10 anni fa e dobbiamo continuare così".

