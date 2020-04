Milano, 6 aprile 2020 - Un altro lutto nel mondo del calcio causa Covid-19. E' infatti scomparsa a Manresa la madre di Pep Guardiola: Dolors Sala Carrió aveva 82 anni e ormai da giorni stavo lottando contro il virus. Alla fine però non c'è stato niente da fare. A comunicare la notizia ci ha pensato il Manchester City attraverso un tweet nel quale ha espresso il proprio dolore per la perdita che ha colpito l'allenatore ex Barcellona e Bayern Monaco.

"La famiglia del Manchester City è sconvolta nel riferire oggi la morte della madre di Pep, Dolors Sala Carrió a Manresa, a Barcellona, dopo aver contratto il coronavirus - ha scritto l'account ufficiale dei Citizens - Aveva 82 anni. Tutti coloro che sono associati al club inviano le loro più sentite condoglianze in questo momento doloroso a Pep, alla sua famiglia e a tutti i loro amici". Il messaggio del City è stato immediatamente seguito da quello dei cugini del Manchester United e di tantissime altre società dell'intero panorama calcistico.