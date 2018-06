Madrid, 15 giugno 2018 - Antoine Griezmann ha finalmente svelato il proprio futuro. Lo ha fatto in maniera spettacolare, al termine del documentario "Decision", trasmesso in Spagna e che ha costretto milioni di tifosi di Atletico Madrid e Barcellona a tenere il fiato sospeso fin da ultimo. Il centravanti francese non si muoverà dalla capitale iberica: respinto l'assalto dei blaugrana, che erano disposti a pagare la clausola rescissoria da 100 milioni pur di strapparlo ai Colchoneros. Per Griezmann si profila il rinnovo di contratto, con tanto di adeguamento dello stipendio. Probabile pure che il valore della clausola venga incrementato ulteriormente.

I MOTIVI DELLA DECISIONE - Un duro colpo per il Barcellona, che confidava nel classe '91 per formare un attacco stellare con Messi e Suarez. Invece, i catalani hanno incassato il "no" di Griezmann, che ha preferito rimanere a casa, candidandosi per diventare una sorta di bandiera dell'Atletico. "Il club sta facendo tutto il possibile affinché la squadra continui a crescere, è incredibile - il pensiero della punta della Nazionale transalpina, che debutterà al Mondiale domani contro l'Australia - Ho scelto di restare, sento la pressione di dimostrare a tutto il mondo che non ho sbagliato a prendere questa decisione, credo in questa società e nei miei compagni".