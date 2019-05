Il 4 maggio del 1949 l’aereo che riportava a casa i giocatori del Grande Torino, dopo un’amichevole disputata in Portogallo, si schiantò sul colle di Superga a causa delle cattive condizioni di visibilità. L’impatto causò la morte di tutte le 31 persone a bordo: equipaggio, giocatori, giornalisti e staff tecnico. Della squadra si salvarono Sauro Tomà, che era infortunato e non aveva partecipato alla trasferta, il secondo portiere Renato Gandolfi, sostituito dal terzo, Dino Ballarin, e il presidente Ferruccio Novo, che era rimasto a Torino. Tra le vittime si contarono anche i giornalisti Renato Casalbore, che aveva fondato Tuttosport, Renato Tosatti (padre di Giorgio, futuro direttore del Corriere dello Sport) e Luigi Cavallero che prese il posto di Vittorio Pozzo. Anche il radiocronista Niccolò Carosio, pur invitato, fu costretto a declinare l’offerta e così si salvò la vita.

di Leo Turrini

Torino, 3 maggio 2019 - "Mio padre entrò nella camera dove dormivo, ero a letto per una influenza. Aveva gli occhi rossi. Riuscì a dirmi: sono morti tutti, l’aereo si è schiantato a Superga...". Gian Paolo Ormezzano, classe 1935, non è solo un mito del giornalismo italiano. È anche uno degli ultimi testimoni della leggenda di una squadra di calcio inimitabile: il Grande Torino. Nel 1976, quando i granata di Radice vinsero lo scudetto, da direttore di Tuttosport fece un titolo indimenticabile: Toro, Lassù qualcuno ti ama. "Temo di essere l’unico essere vivente ad aver visto tutte le partite casalinghe di Mazzola e compagni – sospira Ormezzano – Dalla fine del 1945 alla tragedia, non me ne persi una".

Nemmeno il Grande Toro perdeva.

"Infatti io non ricordo manco una sconfitta. Non per cattiva memoria: quei campioni erano imbattibili".

Nel cuore del Filadelfia, lo stadio dei sogni.

"Ah, non potevi entrarci senza uscirne tifoso granata per sempre. Era una emozione indescrivibile".

Capitò anche a mio padre, che nel dopoguerra andò a lavorare a Torino.

"A proposito di genitori! Ezio, il mio, era un socio del Toro. Stavo ancora alle elementari e facemmo un patto: se non salti manco un giorno di scuola, ti porto sempre al Filadelfia la domenica".

Una polizza anti fuga dall’aula.

"Non mi sono mai pentito. Ne valeva la pena. Anche per quello che il Grande Torino rappresentava".

Dicono incarnasse l’ansia di rinascita di un intero paese.

"Ah, è banale, ma è anche vero. Io neanche avevo quattordici anni, quando papà entrò in camera a darmi la notizia orribile. Fu uno choc, ma non solo per me".

A 70 anni di distanza, le immagini del funerale fanno ancora impressione.

"Fu un lutto collettivo. Le vittime furono riconosciute una per una da Vittorio Pozzo, il ct della nazionale campione del mondo. Era un amico di famiglia, un grande sabaudo. Era distrutto dal dolore. Io sfogai la disperazione rompendo la preziosa vetrata di uno zio ricco. Nessuno osò rimproverarmi".

Quella disgrazia uccise un sogno e generò un mito.

"Davvero! Ma lo sa che per anni c’era gente che raccontava di avere udito, alle 17,01 del 4 maggio 1949, il boato dello schianto su a Superga?"

Mentivano?

"Nessuno udì nulla, su Torino imperversava un temporale furibondo, con tuoni e fulmini. In realtà tutti avrebbero voluto essere lì, a Superga, per spostare la basilica ed evitare il disastro".

Anche Ormezzano.

"Le racconto questa. Prima volta nella mia vita al cinema, sarà stato il 1947 o il 1948. Davano un film americano con James Stewart. Ricordo la prima scena e niente più".

Come mai?

"Di colpo mi accorsi che seduto vicino a me c’era Valentino Mazzola. Mi misi a guardare lui, altro che il film! Poi si accendono le luci dell’intervallo e lui mi fa: ragazzo, se guardi il secondo tempo stiamo meglio tutti e due. Scappai dalla sala per la vergogna".

Mazzola era il più grande di tutti?

"Il mio idolo era Maroso, il terzino. Ma sono d’accordo con Boniperti, che è come un fratello pur essendo juventino: Valentino non era perfetto in niente, ma era quasi perfetto in tutto. Quindi, era unico".

A proposito, in coincidenza con i settant’anni di Superga c’è il derby della Mole...

"Vade retro Satana! A parte gli scherzi, il giorno di Juve-Ajax ho spiegato in pubblico che per la prima volta avrei tifato per i bianconeri...» Non ci credo. «Aspetti. Gli juventini mi stavano già applaudendo ma io ho aggiunto: godo di più a vederli perdere in finale...".