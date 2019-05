Genova, 5 maggio 2019 - L'Atalanta chiama, con il tris inferto a domicilio alla Lazio e la Roma non risponde: l'1-1 maturato a Marassi lascia infatti i giallorossi a -3 dalla zona Champions League. E dire che gli ospiti erano anche riusciti a sbloccare la partita grazie all'11esima gemma stagionale dell'ex El Shaarawy, ma poi in pieno recupero succede di tutto: il Genoa prima pareggia con l'incornata di Romero e poi può addirittura vincere, ma Mirante neutralizza il rigore guadagnato e calciato da Sanabria.



MEGLIO I ROSSOBLU' - Ranieri rilancia Zaniolo dal 1', con Pellegrini ed El Shaarawy in sua compagnia per supportare Dzeko, mentre Prandelli si affida al redivivo Lapadula, assistito sugli esterni da Kouamé e Bessa. A centrocampo c'è invece Veloso, che al 4' spaventa Mirante con una punizione a giro che fa la barba al primo palo: il numero 44 rossoblù ci riproverà dai 30 metri al quarto d'ora, ma l'esito è il medesimo. Poco dopo sarà Kouamé a pungere la Roma con una botta al volo che termina alta. I giallorossi interrompono il monologo Genoa con l'incornata di Fazio da angolo che chiama Radu al miracolo, ma si tratta di un'eccezione perché poi riprende subito il pressing dei padroni di casa: il protagonista è Lapadula, che al 21' esplode un diagonale che per poco non beffa Mirante e al 33' sbuca di testa alle spalle di Manolas senza però centrare la porta. Poco prima era stato Dzeko ad andare vicino al gol su suggerimento di Kolarov, mentre al 37' a scendere è Florenzi, che innesca Pellegrini, ma neanche il piattone del numero 7 è preciso. L'ultimo brivido del primo tempo è però ancora di marca Genoa, con Romero che da due passi fallisce incredibilmente il punto dell'1-0.



FINALE ROVENTE - La ripresa comincia con un copione diverso: è Radu a essere miracoloso sulla botta di Zaniolo, ma si tratta di un fuoco di paglia perché i ritmi calano. La noia si spezza all'82', quando El Shaarawy segna il suo 11esimo gol in campionato: e che gol, visto che il Faraone con un piatto mancino al volo capitalizza al meglio la spizzata di Dzeko. Sembra la rete decisiva, ma al 91' da corner Romero sfrutta la marcatura flebile della difesa della Roma e l'uscita incerta di Mirante e fissa lo score sull'1-1. La giornataccia del portiere ospite prosegue al 95' con l'atterramento di Sanabria: Mazzoleni indica il dischetto e la lotta tra gli stessi protagonisti stavolta viene vinta dal numero 83 giallorosso, che evita la sconfitta ma non un pareggio che alla Roma serve a poco.



© Riproduzione riservata