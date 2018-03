Serie A, gol e marcatori della 27esima giornata

Calcio

Tre anticipi aprono la 27esima giornata di Serie A. Alle 15 la Spal ha battuto il Bologna per 1-0 nel derby emiliano. Gli estensi in gol con Grassi all'inizio della ripresa, rossoblù in dieci dal decimo minuto per l'espulsione di Gonzalez. Nella sfida delle 18 la Juventus ha sconfitto all'Olimpico la sua bestia nera, la Lazio, per 0-1. A decidere la rete di Dybala al 93'. Nel match serale il Napoli è piegato dalla Roma al San Paolo per 2-4. Ne approfitta la Signora che sale a -1 dalla testa della classifica occupata dai partenopei

Serie A Risultati, classifica aggiornata e marcatori