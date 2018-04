Roma-Barcellona, esplode la gioia sui social

Calcio

Il miracolo della Roma, che all'Olimpico si è peso la rivincita sul leggendario Barcellona di Leo Messi, non ha infiammato solo lo stadio e le piazze di mezza Italia. A esplodere in un coro di gioia e festeggiamenti è stato anche il popolo dei social network come Twitter, Facebook e Instagram, dove personaggi famosi e persone comuni hanno celebrato il ribaltone dei giallorossi in un tripudio di post, video e divertenti meme. Tanti i complimenti dei Vip, dal mondo dello sport alla politica, da Francesco Totti a Virginia Raggi. Virale l'esultanza video di Carlo Verdone, così come la dedica di Antonello Venditti, che per l'occasione ha improvvisato la sua 'Grazie Roma'. I ragazzi di Di Francesco hanno ottenuto una vittoria così schiacciante e insperata che perfino le rivali di Serie A come Juve, Milan, Inter, e Fiorentina non hanno potuto esimersi dall'offrire i propri omaggi alla 'Magica'.

