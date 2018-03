Mondonico e quella sedia al cielo nella finale di Uefa del '92

Calcio

Non mollava mai, Emiliano Mondonico. Era uno degli allenatori più amati e rispettati proprio per la sua grinta e la rabbia (agonistica) con cui affrontava ogni partita. Lo storico allenatore di Atalanta e Torino è morto oggi all'età di 71 anni. Combatteva da anni contro un tumore, malattia che non gli aveva impedito di continuare a praticare il lavoro che amava. "Il calcio mi dà la forza per continuare a lottare", diceva. Sono tante le immagini del 'Mondo' consegnate alla storia del calcio italiano a cavallo tra gli anni '80 e '90. Una su tutte quella sedia, agitata verso il cielo durante la finale di Coppa Uefa tra Torino e Ajax nel 1992. Protestava, Mondonico, per un presunto rigore non assegnato a Roberto Cravero. Fu squalificato per una giornata, ma non ebbe mai l'occasione di scontarla. Per la cronaca, l'Ajax vinse al Coppa, ma il Torino non perse nessuna delle due partite di finale. Fatale ai granata fu il 2-2 dell'andata, con i lanceri che portarono a casa il trofeo per le reti segnate in un Delle Alpi gremito (al ritorno, in Olanda, finì 0-0). Ecco una serie di immagini della carriera del 'Mondo', tra sorrisi, bagni di folla e furore agonistico.