Ibra entra e dopo 7 minuti segna, "Non invecchia mai"

Il Milan batte la Lazio 2-0. Ibra dubito pesante appena rientrato. "Ibrahimovic era da 4 mesi che non giocava, sono contento che sia entrato bene, e il minutaggio lo farà giocare ancor meglio nelle prossime gare. Ibra non invecchia mai, ha una passione che va al di là del talento, ha un fuoco dentro che non gli fa sentire gli anni che passano", parola delll'allenatore Stafano Pioli.