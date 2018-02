Coppa Italia, Milan-Lazio 0-0

Calcio

Milan e Lazio non vanno oltre lo 0-0 nella gara di andata della seconda semifinale di Tim Cup. Le due squadre hanno nella Coppa Italia uno dei grandi obiettivi stagionali. Difese protagoniste, occasioni con il contagocce: partita bloccata per tutto il primo tempo, con i biancocelesti che possono recriminare per qualche giocata in più, come un'incursione di Immobile conclusa con un tiraccio a lato (20') o uno stacco di Leiva (33') a colpo quasi sicuro che trova la provvidenziale deviazione di Borini. Crescono i rossoneri in avvio di ripresa ma è sempre la Lazio a rendersi più pericolosa: al 17' Immobile inzucca sotto porta e Donnarumma deve esaltarsi per metterci una pezza. Doppia chance rossonera alla mezzora, dopoun bel destro di Immobile fuori d'un soffio: Cutrone, appena entrato, impegna di testa Strakosha, Calhanoglu manda sopra la traversa il facile tap-in. L'incontro resta vivo, nel finale Immobile lascia spazio a Lulic ed il Milan passa al 4-4-2 per chiudere tutti gli spazi: operazione riuscita, visto che il match termina a reti involate. La sfida di ritorno il 28 febbraio all'Olimpico di Roma Rivivi la diretta