Giro d'Italia 2018, Simon Yates doma il Gran Sasso

Simon Yates trionfa sul Gran Sasso, Il britannico maglia rosa ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia 2018 con il lungo arrivo in salita a Campo Imperatore, in Abruzzo. Il ciclista della Mitchelton-Scott ha sferrato un decisivo lo sprint negli ultimi 100 metri, precedendo il francese Thibaut Pinto e il colombiano Esteban Chaves, al traguardo a 2.135 metri d'altezza.

In difficoltà Froome, molto affaticato. Pedalata pesante anche per Fabio Aru, che perde le ruote dei migliori negli ultimi 3 chilometri: entrambi sono fuori dalle prime 10 posizioni. Yates ha consolidato il primo posto nella classifica generale e ora ha 32 secondi di vantaggio su Chaves e 38 su Dumoulin.

