Fifa Football Awards, Messi batte Van Dijk e Ronaldo (che diserta)

Leo Messi miglior giocatore ai Best Fifa Football Awards, a sorpresa davanti a Virgil Van Dijk del Liverpool e Cristiano Ronaldo. L'attaccante argentino è stato premiato al al teatro della Scala di Milano che questa sera ha ospitato la cerimonia (assente il fuoriclasse juventino). "Voglio ringraziare chi mi ha assegnato questo premio - sono le sue parole - anche se per me i premi individuali sono una cosa secondaria. È un momento unico per me poterlo festeggiare insieme alla mia famiglia e i miei figli". Per le donne ha vinto Megan Rapinoe, giocatrice della Naziona Usa

Alll'ungherese Daniel Zsori il 'Puskas Award 2019' per il gol più bello. Premiati anche i tecnico del Liverpool Jurgen Klopp e il portiere della sua squadra Alisson.

In campo femminile riconoscimenti al ct della Nazionale Statunitense campione del Mondo Jill Ellis e al portiere dell'Olanda vice campione del Mondo Sari Van Veenendaal.

Il premio per il miglior tifoso è andato a Silvia Grecco, la donna che descrive allo stadio tutte le partite del Palmeiras al figlio Nicholas non vedente.

Ultimo aggiornamento il 24 settembre 2019 alle 01:04