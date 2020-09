Parigi, 11 settembre 2020 - E' iniziata la nuova avventura di Alessandro Florenzi in terra francese. Il giocatore di proprietà della Roma è arrivato in serata a Parigi ed è stato annunciato dal Paris Saint Germain come nuovo rinforzo a disposizione di Thomas Tuchel. "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo di Alessandro Florenzi dall'AS Roma. Il Nazionale italiano ha firmato un contratto di prestito fino al 30 giugno 2021 che include un'opzione di acquisto". Opzione che la società del presidente Nasser Al-Khelaïfi potrà esercitare pagando nove milioni. Il classe '91, dopo l'esperienza poco fortunata al Valencia, va a caccia di riscatto con indosso la maglia dei vice campioni d'Europa (ha scelto la numero 24).

"Sono davvero orgoglioso e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain - le prime parole di Florenzi - Arrivo in uno dei club più importanti in Europa, come è stato dimostrato dalla corsa della squadra verso la finale di Champions League nel mese scorso. Non vedo l'ora di dare il massimo per la società e per i tifosi. Abbiamo davanti a noi sfide straordinarie in questa stagione e sarà un piacere e un onore affrontarle insieme ai miei nuovi compagni di squadra, che sono tra i migliori giocatori del mondo". Dopo Marco Verratti (e in passato i vari Sirigu, Thiago Motta e Buffon), un altro italiano cerca fortuna sotto la Tour Eiffel.