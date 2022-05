Serie A oggi, Fiorentina-Roma: formazioni ufficiali e diretta. Orario e dove vederla

Firenze, 9 maggio 2022 - Spareggio per l'Europa allo stadio Franchi di Firenze, dove questa sera alle 20.45 si gioca Fiorentina-Roma, ultima partita della trentaseiesima giornata di Serie A. Dopo il controsorpasso del Milan sull'Inter nell'entusiasmante duello scudetto tutto in salsa milanese, il posticipo del lunedì non lascia scelta alla Fiorentina. Contro la Roma per restare attaccati al treno per l'Europa: ecco il titolo della serata che attende la squadra di Italiano che deve vincere lo scontro diretto contro i giallorossi per riaccendere la corsa dopo tre sconfitte consecutive. I successi delle avversarie Lazio e Atalanta non giocano a favore dei viola, adesso davvero con le spalle al muro.

Discorso e contesto diversi invece per la Roma, arrivata a Firenze carica di entusiasmo dopo la conquista della finale di Conference League e con decisamente meno pressione addosso dei viola. Mourinho però non vuole abbassare la tensione e lo ha ripetuto alla squadra. Non c'è modo migliore di preparare la finale contro il Feyenoord se non quello di vincere contro la Fiorentina, un risultato che garantirebbe il +6 in classifica (con scontri diretti a favore) proprio sui gigliati che sarebbero di fatto con un piede e mezzo fuori dalla zona Europa.

Fiorentina-Roma: le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini Lo.; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

In tv: diretta dalle 20.45 su Dazn.

