Napoli, 30 novembre 2020 - Stanno facendo discutere e non poco le dichiarazioni di Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, che intervistato da Rai News24 ha risposto a quanto affermato pochi giorni fa da Antonio Cabrini in merito alla scomparsa di Diego Armando Maradona. "Se avesse giocato nella Juventus l'ambiente l'avrebbe salvato non la società, ma proprio l'ambiente, e sarebbe ancora vivo", l'uscita del campione del mondo del 1982, che ha poi chiarito l'intervento.

La frase shock di Ferlaino

Intervento che tuttavia non è passato inosservato agli occhi di Ferlaino. "A Cabrini rispondo: e quel giocatore della Juve che ha tentato di suicidarsi? Al Napoli non sarebbe mai successo". Evidente il riferimento all'episodio che ha visto coinvolto Gianluca Pessotto, che nel 2006 tentò il suicidio gettandosi dalla sede del club bianconero. Le parole di Ferlaino hanno immediatamente scatenato la reazione indignata da parte dei tifosi sui social.

