Fa Cup, Liverpool-Chelsea: le parole di Klopp e Tuchel alla vigilia

Londra, 13 maggio 2022 - Liverpool e Chelsea si contenderanno, nel tardo pomeriggio di domani, una delle coppe più sentite in Inghilterra: l'FA Cup. Reds e Blues arrivano all'atto finale della coppa nazionale inglese, con i primi che l'hanno conquistata solamente una volta (nel 2006) e i secondi che vantano ben cinque successi. Un solo precedente tra i due team, che risale al 2012 e ha visto la squadra londinese, allora trascinata da Didier Drogba, vincere per 2-1. I due allenatori, Jurgen Klopp e Thomas Tuchel, hanno parlato nella conferenza stampa della vigilia.

Le parole di Klopp e Tuchel

"La FA Cup è la coppa nazionale più grande e bella del mondo". Ha esordito così Jurgen Klopp ai microfoni della stampa britannica, prima di una finale che potrebbe regalare il secondo titolo stagionale al Liverpool, dopo la Carabao Cup: "Siamo in corsa per altre tre coppe: la Champions League, la Premier League e proprio la FA Cup. Nessuno può garantire che vinceremo tutto, è una stagione piena di impegni, ma non prenderemo di certo la finale di domani come una partita normale", ha concluso il tecnico tedesco.



L'altro allenatore tedesco, Thomas Tuchel, ha invece rilasciato qualche commento sulla probabile formazione del Chelsea: "Havertz e Lukaku hanno caratteristiche che gli consentirebbero di giocare assieme. Però, credo che al momento manchi un po' il feeling tra di loro, per cui è più probabile che alla fine giochi solamente uno. Romelu ultimamente ha fatto bene e ha segnato, ha fatto di tutto per meritarsi la riconferma anche per la prossima stagione". L'appuntamento è fissato: alle ore 17:45 ora italiana, ci sarà il fischio d'inizio.



