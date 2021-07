Pizzul o Repice, l'Italia sui social si divide nel designare il telecronista della finale Inghilterra-Italia, sostituto di Alberto Rimedio, positivo al Covid.

Vip e tifosi nel partito di Bruno Pizzul, hashtag #vogliopizzul, pubblicato dal giornalista Luca Bottura, che ha chiesto su Twitter di affidare allo storico telecronista degli azzurri il commento della finale di Wembley. Un cinguettio che ha trovato subito l'appoggio del segretario del Pd, Enrico Letta, che a sua volta lo ha rilanciato.

Per "Brunone", come lo chiama Bottura, i post sono chiari: "diamo a PIzzul la possibilità di commentare la finale che gli manca". Tanti su Twitter hanno sposato l'idea, "una bella telecronaca", "torno a guardare la partita sulla Rai con lui", ma c'è anche chi frena: "ma lui ne ha voglia", o anche "ha 80 anni e non reggerà i ritmi", fino al più spiritoso: "Ma qualcuno prima gliel'ha chiesto? No perché magari ha organizzato la grigliatona con gli amici e se la guarda volentieri in Friuli". Non mancano i 'cattivi' che ricordano le finali finite 'male' con lui al microfono: "#vogliopizzul solo se non sei una persona scaramantica". (In realtà il giornalista friulano, tramite le agenzie, ha già risposto picche: “La mia telecronaca alla finale? Lusingato ma non fattibile").

Bruno Pizzul! Date a Bruno Pizzul la telecronaca di Inghilterra-Italia!

Eviterete faide a @RaiSport per sostituire Rimedio e darete un'altra possibilità a Brunone di portare a casa il trofeo che gli manca!

Se condividi, usa anche tu l'hashtag #vogliopizzul#9luglio pic.twitter.com/xZtx3JZJ3Q — Luca Bottura (@bravimabasta) July 9, 2021

Poi c'è il popolo della radio, quello viziato dall'entusiasmo di Francesco Repice, che ha fatto diventare cult la sua radiocronaca di Italia-Spagna "A Wembley passa l'Italia!". Emozioni trasmesse con l'entusiasmo, emozioni descritte con la voce: "A questo punto ho un sogno: telecronaca di #Repice. Vi prego", si legge su un post, "sogno #Repice anche se so con lo metteranno mai! Tra i telecronisti Rai il top sarebbe #Bizzotto".

Ed è proprio quest'ultimo, Stefano Bizzotto, il vero favorito a commentare la finale di Wembley degli azzurri, come scrivono molte testate sportive e suggerisce l'esperienza del giornalista, che è uno dei più bravi tra i telecronisti a disposizione della Rai.