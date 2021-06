Roma, 11 giugno 2021 - La partita vista da Twitter.

I tifosi azzurri iniziano a riempire gli spalti. Manca poco al fischio d'inizio

Bebe Vio presente sugli spalti incita gli azzurri: "Da anni aspettavamo un momento così"

Totti e Nesta, bandiere d Roma e Lazio, insieme a bordo campo per la Nazionale

Anche Mario Draghi scende in campo con gli azzurri

Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole nel governo Conte II, augura buona fortuna alla Nazionale

C'è anche David Sassoli, presidente del parlamento europeo, all'Olimpico per la gara inaugurale di Euro2020

È derby in casa Leotta. Diletta e il fidanzato turco Can Yaman per una sera avversari sugli spalti dell'Olimpico

La sintesi del primo tempo di Italia-Turchia

Demiral, il difensore della Juventus, con una goffa deviazione regala il vantaggio agli azzurri. Il turco entra nel libro dei record dal lato sbagliato: è la pirma volta che il gol di apertura di un Europeo è un'autorete

Il gol di Ciro Immobile ci regala il 2-0. Il bomber di torre annunziata raggiunge Mario Balotelli nella classifica all time dei marcatori azzurri

Insigne sigla il 3-0. Partita in ghiaccio per gli azzurri

Fischio finale, l'Italia non stecca l'esordio. Vittoria convincente, 3-0, contro la Turchia

Il commento del radiocronista Riccardo Cucchi al triplice fischio

Simone Gambino ha le idee chiare riguardo il migliore in campo: Domenico Berardi