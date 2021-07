E' la sera delle stelle a Monaco di Baviera. Italia e Belgio si affrontano ai quarti di finale degli Europei in quella che è di fatto l'unica partita fra due formazioni ugualmente favorite per la vittoria finale della competizione. Ma ne resterà soltanto una. Il commissario tecnico Roberto Mancini recupera al centro della difesa Giorgio Chiellini e punta forte in attacco su Federico Chiesa, dal canto suo il ct Roberto Martinez può contare di nuovo su Kevin De Bruyne mentre deve rinunciare ad Eden Hazard. Attenzione alla sfida a distanza fra i due bomber del campionato italiano: Romelu Lukaku, 24 gol dnll'Inter durante l'ultima stagione, e Ciro Immobile, 20 reti nella Lazio.

