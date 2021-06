"In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr". Già, se vi chiedete perché il ritornello del brano portato al Festival di Sanremo nel 2020 dai Pinguini Tattici Nucleari in questi giorni vi risuoni nella mente il motivo è sotto gli occhi di tutti: gli Europei di calcio 2020, che si giocano nel 2021. In questi giorni il jingle del ritornello di "We are the people", inno ufficiale degli Europei firmato da Martin Garrix e da Bono Vox e The Edge degli U2 sta circolando ovunque e durante ogni gara viene trasmesso più volte. Con il risultato di aver acuito i sospetti di moltissimi italiani. E in effetti il confronto è davvero impietoso: questo brano ricorda in uno modo così vicino "Ringo Starr" dei Pinguini Tattici Nucleari da aver fatto gridare al plagio molti appassionati. Per ora nessuno si è pronunciato in merito, di certo la soddisfazione per essere di nuovo sulla bocca di tutti da parte dei Pinguini Tattici Nucleari è notevole. Sarebbe stato meglio, però, se si fosse trattato di tour infiniti sold out e non di un possibile plagio da parte di artisti internazionali per l'inno degli Europei di calcio.

© Riproduzione riservata