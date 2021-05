Roma, 14 maggio 2021 - L'Italia scalda i motori in vista degli Europei. Il CT Roberto Mancini diramerà lunedì 17 maggio le convocazioni per la sfida contro San Marino, penultima amichevole che precederà la campagna di Euro 2021. I ragazzi scelti da Mancini si raduneranno il 24 maggio a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, mentre la partita è prevista per venerdì 28 alle ore 20:45 e si disputerà presso la Sardegna Arena di Cagliari. Solamente pochi giorni dopo, il primo giugno, l'allenatore degli Azzurri comunicherà i 26 calciatori che faranno parte della spedizione europea che infiammerà l'estate calcistica.



La Nazionale disputerà anche un'altra amichevole il 4 giugno contro la Repubblica Ceca, che sarà l'ultimo test prima dell'esordio nel Girone A della manifestazione; gli Azzurri affronteranno infatti la Turchia l'11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Le altre squadre che l'Italia si troverà di fronte nella prima fase del torneo saranno la Svizzera e il Galles.



