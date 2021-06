"Eriksen sta molto meglio". Dopo la grande paura di ieri sera, quando durante la terza partita degli Europei 2021 tra Danimarca e Finlandia, Christian Eriksen, centrocampista dei danesi, è caduto a terra esanime per un arresto cardiaco, le notizie che arrivano sono di cauto ottimismo. Questa notte è stato l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta a a Sky Sport a rassicurare tutti sulle condizioni del giocatore dell'Inter: "Ha mandato un messaggio nella chat della nostra squadra, del gruppo Inter, sta molto meglio, la dinamica delle immagini faceva presagire a qualcosa di drammatico, è stato un pomeriggio di grande paura e trepidazione che si è concluso poi con notizie positive". E ancora: "Sarà lo staff medico della Federcalcio danese a fare i comunicati ufficiali come è giusto che sia, ma io posso dire che Kjaer è stato molto importante oggi, così come lo sono stati i sanitari presenti allo stadio, oggi possiamo raccontare quello che è successo e che poteva avere risvolti drammatici - ha aggiunto Marotta -. C'è un'altra cosa che mi fa piacere sottolineare: il mondo dello sport e del calcio ancora una volta si è unito e stretto intorno a Eriksen, con manifestazioni di affetto e di sostegno molto belle".

Che la situazione del danese stesse evolvendosi verso il meglio era emerso anche ieri sera quando lo stesso Eriksen aveva parlato con i compagni di squadra rassicurandoli e spronandoli a tornare in campo: lo ha rivelato il direttore della Federcalcio Danese, Peter Moller, alla tv danese Dr. "I giocatori hanno parlato con Christian - ha detto - hanno sentito che sta bene e hanno deciso di proseguire la partita". Il match quindi è ripreso e nel secondo tempo i finlandesi hanno sbloccato il risultato al 60' con un gol di Pohjanpalo che ha regalato i primi tre punti della competizione alla squadra allenata da Kanerva.

Il ruolo di Kjaer

La sequenza degli eventi e la rapidità dei soccorsi ha dimostrato che anche di fronte a eventi drammatici, se i protocolli vengono rispettati, si possono salvare vite. La presenza del defibrillatore e di personale addestrato alla rianimazione possono evitare conseguenze fatali. E poi ieri ha spiccato il ruolo del capitano Simon Kjaer, difensore del Milan e della nazionale danese, che ha subito raggiunto l'amico per terra proteggendolo da macchine fotografiche e telecamere ma soprattutto, in attesa dei soccorsi, avrebbe evitato che la lingua di Eriksen, svenuto, potesse andare indietro impedendogli di respirare.