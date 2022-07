Europei femminili, débacle per l'Italia: vince la Francia 5-1

Rotherham, 10 luglio 2022 - L'Italia ha esordito con una brutta sconfitta, agli Europei femminili di calcio contro la Francia. Le azzurre di Milena Bertolini sono cadute a Rotherham per 5-1 contro le francesi, che con un primo tempo di altissimo livello hanno piegato la resistenza delle italiane. I gol di Katoto, Cascarino e la tripletta di Geyoro hanno steso l'Italia, che ha realizzato il gol della bandiera nel finale con Piemonte.

Primo tempo



Bertolini schiera le sue ragazze con il 4-3-3 e il tridente composto da Bergamaschi, Girelli e Bonansea. Diacre risponde con un modulo speculare e Diani, Katoto e Cascarino in avanti. Pronti-via e Bonansea ha una chance gigantesca: al 4' Girelli effettua un'ottima sponda area per la compagna, che si ritrova davanti al portiere; la sua conclusione viene miracolosamente deviata in corner da Peyraud-Magnin, che salva con il piede. La Francia passa però in vantaggio al 9'. Geyoro riceve, nel cuore dell'area, una respinta non efficace di Gama su un cross basso, batte a rete e buca Giuliani per l'1-0. Poco dopo, al minuto 13, arriva anche il raddoppio di Katoto, che sfrutta un intervento non preciso del portiere delle azzurre e firma il 2-0. L'Italia cerca di reagire e tenere botta alla tecnica e all'organizzazione delle rivali, che però nel finale di frazione dilagano: al 37' Cascarino segna un gran gol da fuori area, al 41' Geyoro viene lanciata, da sola, in profondità per il 4-0, e al minuto 45 realizza la sua tripletta personale per il 5-0.

Secondo tempo



La Francia torna in campo con minore intensità, forte dell'enorme vantaggio. Le azzurre cercano una reazione d'orgoglio: al 50' Bergamaschi ci prova di testa, senza trovare la porta, mentre al 58' Boattin sfiora il gol con una conclusione al volo. Episodio controverso al minuto 64, quando Sara Gama viene espulsa per un intervento scomposto in ritardo, ma il Var interviene e richiama l'arbitro. Dopo un check, il rosso viene revocato e il difensore dell'Italia viene punito con il cartellino giallo. Le italiane continuano a premere e trovano il gol al 76', quando la neo-entrata Piemonte stacca bene e incorna in rete il gol della bandiera. Le azzurre attaccano anche nel finale, senza trovare però il guizzo per il secondo gol.



