Roma, 19 settembre 2019 - Inizia oggi l'avventura in Europa League per le due squadre della Capitale. Apre alle 18.55 la Lazio in Romania contro il Cluj. Alle 21, tocca alla Roma che all'Olimpico ospita l'Istanbul Basaksehir, allenata dall'ex Inter Okan Buruk (mentre l'ex Milan Robinho è infortunato). Entrambe le italiale danno spazio al turnover visto che poi la Serie A si ripresenta con due turni ravvicinati. Sono rimasti a Formello Immbile, Luis Alberto e Radu. Tra i giallorossi, Fonseca terrà a riposto vari titolari tra cu Fazio e Kolarov.

Cluj-Lazio, diretta dalle 18.55 e formazioni

In tv: diretta su Sky Sport Uno

Lazio all'esordio in casa del Cluj, squadra che milita nella massima divisione rumena, e che nelle competizioni internazionali ha una certa esperienza. I biancocelesti sono indiscutibilmente i favoriti ma "servirà intensità", avvisa il tecnico Simone Inzaghi, perché quella rumena è "una squadra molto fisica". Sempre alle 18.55 si gioca l'altro match di oggi del gruppo E tra Rennais e Celtic. E' un girone "tosto" per Inzaghi: "Cluj e Celtic hanno fatto i preliminari di Champions League, il Rennes ha vinto la Supercoppa di Francia".

- Probabili formazioni

Cluj (4-3-3): Arlauskis; Susic, Burca, Muresan, Camora; Luis Aurelio, Djokovic, Bordeianu; Deac, Rondon, Omrani.

Lazio (3-5-2): Proto; Vavro, Acerbi, Radu; Jony, Berisha, Cataldi, Milinkovic-Savic, Lazzari; Correa, Caicedo.

Roma-Istanbul Basaksehir, diretta dalle 21 e formazioni

In tv: in chiaro su Tv8

All'Olimpico arriva la squadra turca che da qualche anno a questa parte si è sempre conquistata un posto in Europa League. I pronostici sono tutti per la Roma, ma Fonseca chiede ai suoi di non sottovalutare la squadra turca: "Non vogliamo farci sorprendere". Il capitano Alessandro Florenzi avverte: "Non facciamo l'errore che qui a Roma accade spesso, quello di appagarsi". Predica "lealtà" e "umiltà" in campo, il capitano giallorosso, perché "molte volte è accaduto in passato". Contemporaneamente si gioca l’altro match del gruppo J tra Borussia Monchengladbach e Wolfsberger.

- Proabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Juan Jesus, Mancini, Santon; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Basaksehir (4-1-4-1): Gunok; Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy; Topal; Visca, Alexsic, Arda Turan, Robinho; Ba.