Europa League, Sporting Lisbona-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Lisbona, 19 aprile 2023 - La Juventus ha nel mirino la qualificazione alla semifinale di Europa League, raggiunta nel 2014 quando poi venne eliminata dal Benfica. Anche stavolta c'è una portoghese di mezzo, dato che i bianconeri affrontano per la seconda volta nel giro di una settimana lo Sporting Lisbona, battuto 1-0 nel match d'andata a Torino grazie al gol di Federico Gatti. La Vecchia Signora ha due risultati su tre per passare il turno, ma speculare sul punteggio di sette giorni fa rischia di diventare assai pericoloso. Anche perché i biancoverdi hanno dimostrato all'Allianz Stadium di avere le qualità per far male alla retroguardia di Massimiliano Allegri. In casa, Trincao e compagni sanno esaltarsi: fra campionato e Allianz Cup, hanno totalizzato 14 successi, con tre sconfitte e un pareggio. Occhio però al rendimento interno in campo europeo, visto che lo Sporting in questa stagione ha vinto solamente la prima partita di Champions League. Dopodiché sono arrivati due ko nella massima competizione continentale per club e altrettanti pareggi in Europa League, l'ultimo dei quali per 2-2 con l'Arsenal.

La Juve in semifinale se...

Madama festeggerà il passaggio del turno in caso di vittoria o di pareggio. Se invece al 90' dovesse prevalere lo Sporting Lisbona con una rete di scarto, allora si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente anche ai calci di rigore. La Juventus sarebbe eliminata qualora i padroni di casa si imponessero con due o più gol di margine.

I precedenti

Sono sette, ma solo tre in competizioni Uefa, i precedenti fra Juventus e Sporting Lisbona, che oltre a sette giorni fa si sono incontrate anche in Champions League nella stagione 2017/18. Nella fase a gironi della principale manifestazione continentale per club, i piemontesi hanno impattato per 1-1 la partita giocata all'Alvalade di Lisbona, con la rete di Gonzalo Higuain al 79' a evitare il ko. Complessivamente, sono 22 i match disputati dalla Juventus con una squadra portoghese: il bilancio complessivo è di 12 vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Considerando solo la Coppa Uefa/Europa League, Madama è imbattuta in cinque delle sette sfide contro avversarie lusitane, mantenendo in più di metà delle occasioni la porta inviolata, incluse le ultime due gare.

I convocati bianconeri

Di seguito, ecco la lista dei convocati di Allegri per la trasferta a Lisbona: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 10 Pogba, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Gatti, 17 Kostic, 19 Bonucci, 20 Miretti, 22 Di María, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé Malvano, 32 Paredes, 36 Perin, 44 Fagioli.

I dubbi di Allegri

"Domani Szczesny rientrerà tra i pali. Anche Alex Sandro partirà titolare, mentre per quanto riguarda la possibilità di schierare o meno il tridente ho due dubbi, uno a centrocampo e uno in attacco, e li scioglierò soltanto domani mattina". Queste le considerazioni di Allegri alla vigilia del ritorno con lo Sporting Lisbona. "Ci aspetta una gara difficile. Lo Sporting ha ottimi giocatori, tecnici e molto fisici, ed è una squadra organizzata. All'andata mi ha colpito molto l'attaccante classe 2004, Chermiti. La partita di domani andrà affrontata con determinazione, non pensando al risultato maturato a Torino. È come se giocassimo una gara secca. Domani è impensabile giocare per difendere l'1-0 dell'andata. Sarà fondamentale provare a cercare il gol e sarà altrettanto importante difendersi da squadra, con compattezza, nei momenti in cui i nostri avversari attaccheranno - sottolinea il tecnico della Juventus - Abbiamo tre partite importanti all'orizzonte (Sporting, Napoli e Inter, nda), ma in questo momento nella nostra testa ci deve essere soltanto quella di Europa League. Arrivare fino in fondo in questa competizione, vincendola, ci permetterebbe di qualificarci alla prossima edizione della Champions League. Siamo a metà aprile e siamo in corsa ancora per due trofei e vorremmo restarci il più a lungo possibile. Non dobbiamo mai dimenticarci che vincere non è la normalità, non è ordinario. Qui alla Juventus per nove anni è sembrata la normalità vincere un trofeo dopo l'altro, ma in realtà rientrava tutto nell'ottica dello straordinario. Intanto pensiamo a compiere un passo alla volta. Domani il nostro obiettivo sarà raggiungere la semifinale di Europa League".

Le parole di Alex Sandro

Insieme ad Allegri, in conferenza stampa è intervenuto Alex Sandro. "Questa coppa è un nostro obiettivo, quindi penso a fare il mio meglio per aiutare la squadra e i compagni: all’andata è stata una partita intensa, lo sarà anche domani - le dichiarazioni del brasiliano - Io sto bene, ho fatto un buon allenamento, se avrò l’opportunità di giocare domani farò il mio meglio, come d’altronde tutti noi. Domani dobbiamo vincere, anche perché la squadra è in crescita e in questi mesi abbiamo lavorato bene. Il pianto di Fagioli domenica? È giovane, ma sta già aiutando la squadra, come noi facciamo con lui. Alle volte fa bene piangere, aiuta e serve per crescere, e poi ognuno ha le sue reazioni che vanno rispettate. Sulla sentenza: è chiaro che aspettiamo anche noi di sapere cosa succederà, ma la nostra testa è solo sulla partita qui a Lisbona".

Le probabili formazioni

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.

Juventus (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Orario e dove vedere la sfida

La gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League fra Sporting Lisbona e Juventus si disputa giovedì 20 aprile, con calcio d'avvio fissato alle 21. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), oppure in diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now.

La terna arbitrale

Sarà il francese François Letexier a dirigere Sporting-Juventus. Assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, quarto ufficiale Stéphanie Frappart. VAR Pol van Boekel, olandese, AVAR sarà Rob Dieperink.

