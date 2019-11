Roma, 7 novembre 2019 - Oggi in Europa League in campo le due squadre romane. Alle 18.55 allo statio Olimpico è in programma Lazio-Celtic Glasgow, e in serata in Germania la sfida tra Borussia Moenchengladbach e la Roma. La Lazio è obbligata a vincere, invece per la Roma è l'occasione per evitare rischi.

I biancocelesti di Inzaghi hanno perso in Scozia, dopo essere passati in vantaggio, e ora la situazione in classifica dei laziali si è complicata: servono tre punti per non perdere il treno qualificazione. Tensione nella capitale per l'invasione di 9mila scozzesi, due accoltellati ieri sera in una rissa davanti a un pub. Inoltre la "curva nord' rimarrà chiusa a seguito della sanzione imposta dall'Uefa alla società biancoceleste per la condotta razzista e discriminatoria dei tifosi contro il Rennes dello scorso ottobre.

Meno tesa, in campo e fuori, invece la trasferta dei cugini giallorrossi a Monchengladbach, ove la Roma è ospite del Borussia. I giallorossi, che stanno disputando un buon campionato e sono al terzo posto in classifica, affrontano una delle squadre rivelazione della Bundesliga, ora in testa al campionato. I tedeschi nella sfida di andata bloccarono i giallorossi sull'1-1 grazie ad un dubbio rigore al 92'. La Lupa non concederà nulla, visto che i tre punti la proietterebbero in testa al girone con 5 punti, con notevoli vantaggi per l'approdo alla fase successiva. Ma attenzione: i tedeschi sono ultimi nel gruppo, e devono vincere, come a ben sottolineato il tecnico giallorosso Fonseca: "E' più decisiva per il Borussia, ma importante per entrambe le squadre".

Europa League, risultati e calendario

La classifica dei gironi

Lazio-Celtic, segui la diretta dalle 18.55

In attacco per la Lazio ce la fanno sia Immobile che Caicedo, ma non sono al 100% della condizione fisica. Out invece Correa per un problema al polpaccio. Luis Alberto a centrocampo insieme a Milinkovic-Savic, con Leiva in cabina di regia.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

Celtic Glasgow (4-3-3): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Elhamed; Christie, Brown, McGregor; Forrest, Edouard, Elyounoussi. Allenatore: Lennon

Arbitro: Stieler (Ger)

In tv. La partita (fischio d’inizio è previsto per le 18.55) sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno, in live streaming invece sarà visibile su Sky Go e NowTv.

Live



Borussia Moenchengladbach-Roma, segui la diretta dalle ore 21

Per la Roma non ci sarà turnover, infatti solo Santon prenderà il posto di Spinazzola e Zaniolo farà riposare Pastore. Dzeko unica punta. Fonseca chiede il massimo: il tecnico giallorosso vuole chiudere il discorso qualificazione adesso, prima dell'impegno di domenica a Parma e lo stop per le nazionali.

Probabili formazioni

Borussia Moenchengladbach (3-4-1-2): Sommer; Jantschke, Ginter, Elvedi; Lainer, Kramer, Zakaria, Wendt; Neuhaus; Herrmann, Thuram. Allenatore: Rose

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna).

In tv: Si gioca allo stadio Borussia-Park di Monchengladbach. Fischio d'inizio alle 21.00, la partita è visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno e TV8, mentre in live streaming sarà trasmessa su Sky Go e NowTv.

Live