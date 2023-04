Europa League: probabili formazioni, orari e dove vedere il ritorno dei quarti di finale

Milano, 19 aprile 2023 - Si decidono le semifinali di Europa League. Dopo le sfide d'andata di settimana scorsa, ecco che giovedì 20 aprile si disputeranno quelle di ritorno. La Juventus è chiamata a difendere l'1-0 conquistato faticosamente a Torino contro lo Sporting Lisbona, mentre la Roma deve ribaltare il gol incassato in Olanda contro il Feyenoord. Si parte da un risultato di parità sia in Siviglia-Manchester United (2-2) che in Union Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen (1-1). Dovessero passare il turno, i bianconeri affronterebbero la vincente della sfida fra spagnoli e inglesi, mentre i giallorossi una fra la formazione belga e quella tedesca. Possibile quindi lo scontro tutto italiano nella finalissima della manifestazione, in programma il 31 maggio alla Puskas Arena Budapest. Le semifinali invece sono in calendario per l'11 e il 18 maggio.

Il programma delle partite e dove vederle

Roma-Feyenoord (andata 0-1): giovedì 20 aprile, ore 21 - diretta tv su Dazn, TV8, Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite); diretta streaming su Dazn, Sky Go, Now e tv8.it;

Sporting Lisbona-Juventus (andata 0-1): giovedì 20 aprile, ore 21 - diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Siviglia-Manchester United (andata 2-2): giovedì 20 aprile, ore 21 - diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (255 del satellite); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Union Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen (andata 1-1): giovedì 20 aprile, ore 21 - diretta tv su Dazn e Sky Sport (numero 256 satellite); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Le probabili formazioni

Roma-Feyenoord

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot.

Sporting Lisbona-Juventus

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.

Juventus (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Siviglia-Manchester United

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Montiel, Nianzou, Marcao, Acuna; Fernando, Gudelj; Ocampos, Rakitic, Navas; Lamela. All. Mendilibar.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Martial. All. ten Hag.

Union Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen

Union Saint-Gilloise (4-3-3): Moris; Kandouss, Burgess, Van der Heyden; Nieuwkoop, Lynen, Amani, Teuma, Lapoussin; Vertssen, Boniface. All. Geraerts

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Palacios, Andrich, Bakker; Diaby, Azmoun, Wirtz. All. Xabi Alonso.

La conferenza di Mourinho

Alla vigilia del match di ritorno con il Feyenoord, José Mourinho si è espresso così: "Abbiamo una squadra in piena fiducia, che abbiamo uno stadio che vuole giocare la partita, non vuole essere lì solo ad applaudire, cantare e sventolare la bandiera. Vogliono giocare con noi, sanno la differenza tra essere allo stadio e giocare la partita, lo hanno fatto già in passato. Ho pieno rispetto per il Feyenoord, ma ho fiducia nei miei giocatori e nel mio stadio. Dybala? Onestamente non lo so. Avete visto 15 minuti di riscaldamento, torellino, niente. Poi abbiamo fatto un po’ di organizzazione tattica, con poca intensità. Abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore per capire se può o non può. I tanti pali colpiti? Non è sfortuna, potevamo essere più bravi. Ma invece che crearmi preoccupazioni, i legni mi danno esattamente il feeling contrario. Significa che siamo in grado di creare occasioni".

Le parole di Allegri

"Domani Szczesny rientrerà tra i pali. Anche Alex Sandro partirà titolare, mentre per quanto riguarda la possibilità di schierare o meno il tridente ho due dubbi, uno a centrocampo e uno in attacco, e li scioglierò soltanto domani mattina". Queste le considerazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia del ritorno con lo Sporting Lisbona. "Ci aspetta una gara difficile. Lo Sporting ha ottimi giocatori, tecnici e molto fisici, ed è una squadra organizzata. All'andata mi ha colpito molto l'attaccante classe 2004, Chermiti. La partita di domani andrà affrontata con determinazione, non pensando al risultato maturato a Torino. È come se giocassimo una gara secca. Domani è impensabile giocare per difendere l'1-0 dell'andata. Sarà fondamentale provare a cercare il gol e sarà altrettanto importante difendersi da squadra, con compattezza, nei momenti in cui i nostri avversari attaccheranno - sottolinea il tecnico della Juventus - Abbiamo tre partite importanti all'orizzonte (Sporting, Napoli e Inter, nda), ma in questo momento nella nostra testa ci deve essere soltanto quella di Europa League. Arrivare fino in fondo in questa competizione, vincendola, ci permetterebbe di qualificarci alla prossima edizione della Champions League. Siamo a metà aprile e siamo in corsa ancora per due trofei e vorremmo restarci il più a lungo possibile. Non dobbiamo mai dimenticarci che vincere non è la normalità, non è ordinario. Qui alla Juventus per nove anni è sembrata la normalità vincere un trofeo dopo l'altro, ma in realtà rientrava tutto nell'ottica dello straordinario. Intanto pensiamo a compiere un passo alla volta. Domani il nostro obiettivo sarà raggiungere la semifinale di Europa League".

Albo d'oro Coppa Uefa/Europa League

1971/72: Tottenham 1972/73: Liverpool 1973/74: Feyenoord 1974/75: Borussia Moenchengladbach 1975/76: Liverpool 1976/77: Juventus 1977/78: Psv Eindhoven 1978/79: Borussia Moenchengladbach 1979/80: Eintracht Francoforte 1980/81: Ipswich Town 1981/82: Goteborg 1982/83: Anderlecht 1983/84: Tottenham 1984/85: Real Madrid 1985/86: Real Madrid 1986/87: Goteborg 1987/88: Bayer Leverkusen 1988/89: Napoli 1989/90: Juventus 1990/91: Inter 1991/92: Ajax 1992/93: Juventus 1993/94: Inter 1994/95: Parma 1995/96: Bayern Monaco 1996/97: Schalke 04 1997/98: Inter 1998/99: Parma 1999/00: Galatasaray 2000/01: Liverpool 2001/02: Feyenoord 2002/03: Porto 2003/04: Valencia 2004/05: Cska Mosca 2005/06: Siviglia 2006/07: Siviglia 2007/08: Zenit San Pietroburgo 2008/09: Shakhtar Donetsk 2009/10: Atletico Madrid 2010/11: Porto 2011/12: Atletico Madrid 2012/13: Chelsea 2013/14: Siviglia 2014/15: Siviglia 2015/16: Siviglia 2016/17: Manchester United 2017/18: Atletico Madrid 2018/19: Chelsea 2019/20: Siviglia 2020/21: Villarreal 2021/22: Eintracht Francoforte

